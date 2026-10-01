Самозанятым ввели лимит работы с одним заказчиком

С 1 октября 2026 года для самозанятых, которые выполняют заказы через агрегаторы и маркетплейсы, начинают действовать новые правила. Они вводят ограничение по времени работы с одним заказчиком через цифровую платформу, сообщает RT.

Занятость признают систематической, если исполнитель работает на одного заказчика через платформу не менее 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. Если хотя бы в одном месяце показатель окажется ниже 60 часов, отсчет шестимесячного срока начнется заново.

При превышении лимита платформа должна будет остановить прием и выдачу заказов между конкретным заказчиком и конкретным исполнителем. При этом самозанятый сохранит возможность брать задания у других клиентов через тот же сервис.

Новые правила не касаются заказов, где не ведется почасовой учет. Также они не распространяются на прямые договоры с заказчиками, заключенные без участия цифровой платформы.

С 1 октября для маркетплейсов и других крупных цифровых сервисов вводятся штрафы за нарушения. Ответственность предусмотрена за ошибки в карточках товаров, их удаление, нарушение правил снижения цен, отказ рассматривать жалобы, ограничение доступа продавца к личному кабинету, изменение позиции карточки в поиске, снижение рейтинга и одностороннее изменение условий договора.

Для должностных лиц размеры штрафов по разным нарушениям составят от 30 тысяч до 80 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы могут достигать от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей и самозанятых при назначении штрафов будут приравнивать к должностным лицам.

Одновременно вступает в силу закон о платформенной экономике. Он должен установить единые правила для крупных цифровых площадок, а также защитить права продавцов и покупателей. Платформы будут обязаны проверять продавцов перед началом работы и контролировать сведения о товарах, включая документы и регистрацию в системе маркировки.

Предварительно в реестр платформ, подпадающих под новые требования, вошли 12 сервисов: Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, Ozon, Wildberries, «Купер», «Магнит Маркет», «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Маркет» и «Яндекс Путешествия». В дальнейшем список могут расширить.

С 1 октября также меняются правила по пенсиям. Гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет или была присвоена первая группа инвалидности, вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии — с 9,6 тысячи до 19,2 тысячи рублей. Перерасчет пройдет автоматически.

Кроме того, для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы предусмотрена надбавка за уход к страховой и государственной пенсии в размере около 1,4 тысячи рублей. Те, кто получил право на такие выплаты в сентябре, начнут получать их с октября.

Изменения затронут и программу «Семейная ипотека». Для новых договоров ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от числа детей и региона проживания семьи. В регионах России ставка составит от 2 до 10 процентов, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — от 4 до 12 процентов.

Самые низкие ставки предусмотрены для многодетных семей. При строительстве частного дома или покупке участка под строительство ставка сохранится на уровне 6 процентов независимо от числа детей и региона. Также вводится предельный срок субсидирования льготного ипотечного кредита — до 15 лет.

Еще одно изменение касается банковских операций. Россияне смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат другого банка с помощью Системы быстрых платежей. Банки будут сами решать, подключать ли такую услугу. Лимит составит до 25 тысяч рублей за одну операцию, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц.

В системе «Честный знак» с 1 октября начинается обязательная маркировка хозяйственных, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. В перечень вошли полотенца, бумажные салфетки, туалетная бумага, губки, мочалки, зубные щетки, подгузники, расчески, инструменты для маникюра и педикюра, массажеры и другие товары.

Вводить в оборот такие товары без кодов маркировки запрещается. За нанесение кодов отвечают производители и импортеры, а оптовые и розничные магазины пока продолжат работать по прежним правилам.

Также с 1 октября в России пройдет индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги.