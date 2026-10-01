Tinder запустил групповые знакомства для команд до 15 человек

В Tinder начала работать функция групповых знакомств: пользователи могут собираться в команды и подбирать пары среди других групп. Об этом пишет издание Ридус.

Чтобы подключиться, участнику нужно выбрать совместное мероприятие и позвать как минимум двух друзей. Как только команда набирает трёх человек, она попадает в общую ленту, где может соединяться с другими группами. Предельный размер одной команды — 15 участников.

Когда две группы взаимно ставят лайки, приложение открывает общий чат для обсуждения встреч и событий. Выйти из чата можно, оставаясь при этом в команде, а других пользователей разрешено блокировать или отмечать жалобой.

Нововведение продолжает перенос знакомств из онлайна в реальную жизнь: прежде сервис запускал опцию Double Date для парных встреч и раздел Events с местными активностями, среди которых боулинг, вечеринки и уроки керамики. Фоном стал спад активности — во втором квартале число ежемесячных активных пользователей Tinder сократилось на 7%, а выручка компании уменьшилась; в Tinder рассчитывают, что расширение социальных и офлайн-возможностей вернёт интерес молодёжи. Эксперты ранее отмечали, что решение о собеседнике в дейтинг-приложениях часто принимают за секунды, ориентируясь на фото, а не на текст анкеты, и новый формат частично меняет одиночный сценарий свайпов на социальный, с участием нескольких человек.