OpenAI на DevDay 2026 может представить ИИ-агента Aeon

По слухам, на DevDay 2026 OpenAI покажет ИИ-агента Aeon, который работает без остановок. Об этом сообщает сайт Ferra, официального подтверждения от компании нет.

Подобные агенты берут на себя рутинные дела: бронируют поездки и встречи, покупают товары, оплачивают счета, организуют путешествия и помогают в рабочих вопросах. Иными словами, они действуют от имени человека.

У прежних версий таких решений были серьёзные изъяны — уязвимости, позволяющие получить доступ к аккаунтам, и случаи утечки личной информации без согласия владельцев. Специалисты уверены, что Aeon постарается эти проблемы устранить.

Aeon описывают как ответ на Gemini Spark, Instinct, OpenClaw и другие аналогичные проекты. В OpenAI работает Питер Стейнбергер, создатель OpenClaw, и, вероятно, он причастен к этому проекту; также возможно, что агент основан на новой модели GPT-6 Astra.