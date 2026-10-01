Технологии

Выпускник МФТИ создал платформу автоматической защиты блокчейн-транзакций

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Платформу, которая отслеживает подозрительную активность в блокчейнах и автоматически блокирует вывод средств без написания специализированного программного кода, разработал выпускник блокчейн-кафедры МФТИ Георгий Данилов. О проекте ТАСС сообщила пресс-служба МФТИ.

Настраивать отслеживание блокчейн-транзакций и автоматическую реакцию на подозрительные события компании смогут через визуальный конструктор, то есть без программирования. Заранее проверить работу системы разрешено в песочнице — на изолированной от внешней среды копии блокчейна.

Ключевая техническая особенность — мониторинг очереди ещё не подтверждённых транзакций: подозрительный перевод виден до того, как он попадёт в блок и станет необратимым. Сбор данных ускоряют и удешевляют геораспределённые узлы, отслеживающие распространение транзакций между узлами в разных странах, а простое правило проверяется за миллисекунды. «Быстрее, чем любой человек может заметить угрозу и принять решение», — привели в пресс-службе слова Данилова.

Модульная архитектура позволяет внедрять платформу в разные типы блокчейнов и сетей, отслеживать полный жизненный цикл транзакции и работать с сильно модифицированными версиями этих баз данных. По словам разработчика, автоматическое выявление и блокировка подозрительных операций снижают потенциальные потери от взломов и инцидентов безопасности на десятки процентов, а время реакции сокращается с часов до секунд. Проект, по данным пресс-службы вуза, поможет цифровым казначействам повысить безопасность криптоактивов и блокчейн баз данных.

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