Новости Татарстана

С Международным днем пожилых людей поздравил татарстанцев Раис Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем пожилых людей. Текст поздравления он разместил на своей странице в социальном сервисе «Макс».

Рустам Минниханов подчеркнул, что этот праздник — повод выразить уважение старшему поколению. «В Международный день пожилых людей мы чествуем наше старшее поколение. Их мудрость, доброта и жизненная сила вдохновляют нас каждый день», — говорится в обращении.

Раис призвал татарстанцев быть внимательнее к родным. «Давайте не забывать звонить родным, интересоваться делами и здоровьем», — обратился он к жителям республики.

Отдельно представителям старшего поколения руководитель Татарстана пожелал душевного тепла и счастливой долгой жизни.

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