Технологии

Windows 11 26H2 готово к широкому развёртыванию с ИИ-функциями

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Обновление Windows 11 26H2 готово к широкому развертыванию, проверить его наличие можно через «Параметры» > «Центр обновления Windows». В релизе появился целый ряд функций на базе искусственного интеллекта.

В «Параметрах» агент помогает находить и управлять настройками с помощью естественного языка, а Экранный диктор получил улучшенные описания изображений. В «Диспетчере задач» появились новые возможности мониторинга на базе ИИ для лучшей видимости рабочих нагрузок ИИ и активности NPU. Панель задач обзавелась новым интерфейсом, упрощающим доступ к инструментам на базе ИИ и отслеживание прогресса по задачам.

В разделе персонализации меню «Пуск» можно выбирать различные размеры меню, скрывать изображение профиля и имя учетной записи, а также управлять видимостью отдельных разделов. Панель задач теперь настраивается по положению на экране и более компактной компоновке. Поиск в Windows стал быстрее благодаря упрощенному механизму, улучшенным результатам из автоматически индексируемых часто используемых папок и новым элементам управления для предложений из Интернета и Microsoft Store.

В «Проводнике» улучшения упрощают просмотр и управление файлами, включая более интуитивно понятное отображение размеров файлов и улучшенную юзабилити; в специальных возможностях расширена поддержка языков голосового доступа, улучшено распознавание голоса в шумной обстановке и обновлены элементы управления масштабированием в «Лупе». В «Обмене Windows» появилась возможность находить и устанавливать приложения прямо из окна общего доступа при входе с учетной записью организации или учебного заведения, улучшена интеграция Android-смартфона и ПК с Windows для возобновления задач при переключении между устройствами; в области безопасности расширена поддержка совместимых сканеров отпечатков пальцев для Windows Hello, улучшены Smart App Control и добавлены новые улучшения безопасности Windows. Среди улучшений для устройств и драйверов — одновременная трансляция звука на несколько устройств через Bluetooth, Multi-App Camera и упрощенный режим базовой камеры, а также улучшенные виджеты с лучшим контролем уведомлений, новые игровые улучшения и более глубокая интеграция с Xbox, повышена надежность сети; ранее Apple представила множество функций tvOS 27, включая прослушивание аудио без потерь и регулировку размера текста.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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