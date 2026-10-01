В Windows предложили отключить режим сна ради 65 ГБ свободного места

Редактор портала MakeUseOf Панкил Шах нашел способ освободить на компьютере с Windows 65 гигабайт. Помогло отключение функций, которыми пользуются далеко не все владельцы ПК, и в первую очередь режима сна.

При активации этого режима операционная система переносит содержимое оперативной памяти на диск, и такие копии занимают место на накопителе. Отключается режим через командную строку, запущенную с правами администратора: достаточно выполнить команду powercfg /hibernate off.

Второй резерв — файл подкачки, к которому ОС обращается при нехватке оперативной памяти. Деактивировать его Шах советует через поиск: набрать «Настроить внешний вид и производительность Windows», в окне «Параметры производительности» открыть вкладку «Дополнительно» и внести настройки в подразделе «Виртуальная память».

Место освобождают и точки восстановления системы, позволяющие отменить неудачное обновление или изменение настроек, — перейти к ним можно по запросу «Создать точку восстановления». Еще журналист выключил «Оптимизацию доставки», с помощью которой Windows сохраняет файлы обновлений и передает их другим компьютерам; соответствующие настройки находятся в «Центре обновления Windows».