Технологии

Владельцы iPhone 18 Pro жалуются на треск и щелчки в динамиках

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Владельцы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max столкнулись с посторонними звуками, которые исходят из разговорного динамика. Пользователи слышат потрескивание, щелчки и хлопки, причём иногда они возникают даже при выполнении простых действий. На ситуацию обратило внимание издание MacRumors, публикацию приводит сайт Life.ru.

Характер неполадки у разных владельцев отличается: у одних шум слышен постоянно, у других — лишь в отдельных ситуациях. Среди них телефонные звонки, получение уведомлений, работа в приложениях и прокрутка страниц в браузере. Проявляется дефект и при открытии экранной клавиатуры, переключении авиарежима и быстром изменении яркости дисплея. Судя по сообщениям на форумах, речь идёт об обеих старших моделях новой линейки Apple.

Часть пользователей пробовала решить вопрос через гарантийную замену смартфонов, однако новые устройства издавали те же звуки. Причина неисправности пока неизвестна. Не исключено, что она связана с программным обеспечением и будет устранена в одном из будущих обновлений iOS.

Недавно Apple выпустила iOS 27.0.1 — в ней исправили ошибку, из-за которой iPhone 18 Pro мог перезагружаться при сбое распознавания лица через Face ID. Проблему с динамиками в списке исправлений не упомянули, и первые отзывы говорят, что обновление её не устранило. Ранее сообщалось, что iPhone 18 Pro Max впервые получил накопитель на 2 ТБ и в базовой комплектации стартовал с $1299, а кастомный iPhone 18 Pro Max с покрытием из 24-каратного золота продали в Чечне за 1,6 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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