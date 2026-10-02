Форум «Цифровые решения» пройдет в Москве с 6 по 10 октября 2026 года

С 6 по 10 октября 2026 года Национальный центр «Россия» в Москве примет IТ-форум «Цифровые решения». Гостей ждут свыше 120 деловых сессий о цифровой трансформации страны, вручение премии лучшим российским IТ-решениям и выставка продуктов и сервисов от компаний-лидеров отрасли. Экспозиция будет открыта все дни форума.

В зоне искусственного интеллекта и облачных сервисов посетители протестируют нейросетевого ассистента для рабочих, творческих и учебных задач, увидят распознавание архивных документов и способы сохранения языков народов России, а также автоматизацию поиска и обобщения внутренних материалов организации. Зона цифровых платформ предлагает иммерсивный маршрут «Цифровой отель» — от регистрации по цифровому ID до онлайн-кинотеатров в номере, а еще заселение в отель и посадку на поезд или самолет через биометрию. В зоне цифровой инфраструктуры покажут сервер для работы с искусственным интеллектом, машинным обучением и большими данными, систему хранения данных и контейнерный ЦОД — дата-центр в защищенном модуле, готовый к перевозке и развертыванию, а также отечественные мониторы, ноутбуки, планшеты и телеком-оборудование, включая базовые станции связи.

О киберугрозах расскажут через интерактивные сценарии, центральный экспонат здесь — «Киберкупол»: вращающаяся модель индустриального города с пятью островами, которые защищают от кибератак. В зоне программного обеспечения представят российские решения для работы с кодом, документами, корпоративными базами данных, а на одном из стендов — ИИ-агента, выполняющего роль цифрового сотрудника: он ищет документы и инструкции, обрабатывает файлы, генерирует код, находит ошибки, документирует решения и согласовывает отчетность. В зоне образовательных платформ и развлекательных сервисов можно примерить роль танкового экипажа в игровом симуляторе и узнать, как ИИ готовит уроки, генерируя планы занятий, упражнения и домашние задания.

Отдельный стенд посвятят Госуслугам: там расскажут, как портал из электронного справочника превратился в экосистему для задач пользователя и бизнеса, а за прохождение викторины можно получить тематический мерч. Свои проекты покажет и правительство Москвы — Цифровой двойник Москвы, Московскую электронную школу, ЕМИАС, RUSSPASS, платформу «МосТех», Карту москвича и региональный сегмент Единой биометрической системы. Информационным партнером деловой программы форума выступает Rambler&Co.