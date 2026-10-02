Новости Татарстана

Близкие пенсионеров получат СМС о звонках мошенников

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
МТС запустила бесплатную функцию: родственники ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Татарстанцы смогут получать СМС и push-уведомления, когда мошенники звонят их пожилым родственникам. Об этом сообщили в пресс-службе МТС. Предупреждение приходит сразу, так что у человека остается время вмешаться, пока близкий не перевел деньги или не назвал злоумышленникам личные данные.

Чтобы подключить функцию, абоненту нужно создать семейную группу в приложении оператора и добавить туда близкого человека с ролью «пожилой». Если во время звонка система распознает признаки мошенничества, организатор группы автоматически получит push или СМС с предупреждением и основными данными: кому и когда поступил нежелательный вызов. Этого хватит, чтобы тут же набрать родственника и предостеречь его от обмана. Для всех пользователей МТС новая опция бесплатна.

«Пожилые люди — одна из самых уязвимых категорий для звонков мошенников. Они чаще доверяют незнакомцам, хуже распознают новые схемы и могут постесняться рассказать о звонке близким. Наша новая функция решает эту проблему просто: родственник узнаёт об опасном звонке сразу и сможет вмешаться в тот самый момент, когда его пожилому близкому угрожает опасность. Это бесплатный и понятный инструмент, который сможет подключить каждый из наших абонентов», — прокомментировал директор центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

По данным «МТС Защитник», с начала года удалось предотвратить около миллиона нежелательных вызовов пожилым татарстанцам старше 65 лет. Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками социальных служб, пенсионных фондов и организаций, оказывающих коммунальные услуги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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