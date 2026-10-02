Технологии

Эксперт назвал домен ссылки главным признаком фишингового письма

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперт по кибербезопасности Даниил Бориславски...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Даниил Бориславский, эксперт по кибербезопасности «Контур.Эгиды» и директор по продукту Staffcop, 2 октября в разговоре с «Известиями» объяснил, как распознать поддельное письмо, которое маскируется под сообщение банка или сервиса. Ключевой ориентир, по его словам, — доменное имя в ссылке, а не внешний вид сообщения.

Злоумышленники регистрируют адреса, которые отличаются от настоящих всего одной буквой или дополнительным словом. Второй распространённый приём — давление на получателя: в письме требуют срочно подтвердить вход, перейти по ссылке или спасти аккаунт от якобы близкой блокировки. Бориславский советует не торопиться и проверять информацию самостоятельно — например, открыть официальное приложение банка или вручную набрать адрес сайта, а не пользоваться ссылкой из сообщения.

Перед переходом стоит посмотреть, куда ведёт ссылка: на компьютере достаточно навести на неё курсор. Ни HTTPS, ни значок замка безопасность не гарантируют, поскольку фишинговые сайты тоже могут работать через защищённое соединение.

Отдельно эксперт напомнил о разных паролях для разных сервисов: даже сложный пароль слабо защищает, если используется в нескольких аккаунтах. Выручают длинные парольные фразы и менеджер паролей, а дополнительный уровень защиты даёт двухфакторная аутентификация, вход с одним украденным паролем она не пропустит — но одноразовые коды передавать посторонним нельзя. Если пароль уже введён на подозрительной странице, его нужно быстро сменить через официальный сайт или приложение сервиса, завершить активные сессии, проверить историю входов и включить двухфакторную аутентификацию; для почты также стоит проверить настройки переадресации и способы восстановления доступа, а повторяющийся пароль заменить и в других сервисах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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