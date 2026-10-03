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Ученые выяснили, что регулярное чтение защищает мозг от деменции

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Исследователи из Кембриджского университета и The Queen’s Reading Room изучили, как чтение для удовольствия влияет на мозг. Результаты опубликованы в журнале Psychological Medicine. В работе проанализированы опросы, долгосрочные исследования здоровья и данные МРТ.

Чтение книг и других материалов по собственному выбору связано с понижением уровня стресса, улучшением настроения, крепкими социальными связями и снижением вероятности когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Самые убедительные результаты получены в многолетних наблюдениях. В одном исследовании более 5400 здоровых людей старше 55 лет регулярно читавшие реже сталкивались с когнитивными нарушениями в следующие пять лет.

В другой работе у людей старше 65 лет регулярное чтение связано с более низким риском болезни Альцгеймера. Среди участников старше 75 лет часто читавшие на 35% реже сталкивались с деменцией за пять лет: 4 из 20 против 9 из 20 у читавших редко.

Защитный эффект не зависел от уровня образования. В 14-летнем исследовании почти 2000 человек старше 64 лет у читавших хотя бы раз в неделю когнитивные способности снижались медленнее.

Чтение также связано с понижением стресса. По одному из опросов, шесть минут чтения были связаны со снижением стресса. В другом исследовании почти три четверти участников отметили положительное влияние на психическое состояние, более 40% — что книги помогают меньше чувствовать одиночество.

Данные МРТ подтверждают выводы. У больше читавших на протяжении жизни обнаружили более толстые участки мозговой ткани в областях обработки языка. У любителей художественной литературы наблюдалась активность в сетях, отвечающих за понимание точки зрения и чувств других.

Исследователи подчеркивают, что большинство работ показывают связь, а не причинность. При этом схожие результаты получены разными методами.

Для пользы необязательно читать часами. Несколько минут в день или одна книга в неделю могут дать положительные изменения. Для снижения стресса специалисты советуют держать книгу под рукой, когда хочется взять телефон. Для здоровья мозга важнее регулярность, чем объем. Польза отмечена даже от легкого чтения, включая журналы и графические романы.

Пожилым людям дополнительную пользу приносит чтение в компании. Обзор исследований показал, что совместное чтение в группах улучшает самочувствие и уменьшает одиночество. Ученые отмечают, что польза может начинаться в детстве: ранняя привычка связана с более благоприятным развитием мозга и психическим здоровьем в подростковом возрасте, сообщает "Самара Онлайн 24".

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