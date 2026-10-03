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Детские травмы повышают риск депрессии у взрослых почти в три раза

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Ученые из Центрального института психического здоровья Германии проанализировали данные Немецкой национальной когорты и выяснили, как детские травмы связаны с депрессией во взрослом возрасте. Результаты опубликованы в журнале Psychotherapy and Psychosomatics.

В исследовании участвовали 159 045 человек в возрасте от 19 до 72 лет, чуть менее половины из них — женщины. Около 26% участников сообщили хотя бы об одном виде травматического опыта в детстве. Ученые рассматривали пять категорий: эмоциональное, физическое и сексуализированное насилие, а также эмоциональное и физическое пренебрежение.

Люди, пережившие детскую травму, в два раза чаще сталкивались с депрессией в течение жизни. Текущие депрессивные симптомы у них встречались почти в три раза чаще.

Наиболее сильная связь с депрессивными расстройствами во взрослом возрасте выявлена для эмоционального насилия и пренебрежения. Эти формы неблагоприятного опыта оказались теснее связаны с тяжестью депрессивных проявлений, чем другие виды травмы.

Пережитый опыт оценивали по стандартизированному опроснику. Депрессию определяли по сообщениям участников о диагнозах, данным психологического опросника и стандартизированного интервью.

Майя Фёлькер, аспирантка отделения генетической эпидемиологии психиатрии Центрального института психического здоровья, рассказала, что изучались различные формы детской травмы, их связь с бременем депрессии во взрослом возрасте и гендерные различия.

Женщины чаще сообщали о насилии и пренебрежении, особенно о сексуализированном и эмоциональном насилии. Мужчины немного чаще говорили о физическом насилии. При этом данные не говорят о том, что женщины более подвержены психологическим последствиям детской травмы.

Психолог Айна Л. Крескен пояснила, что гендерные различия связаны не с большей восприимчивостью женщин к проблемам психического здоровья, а с тем, что они чаще сталкивались с неблагоприятными переживаниями.

По данным статистического анализа, неблагоприятный опыт детства связан примерно с одним из четырех случаев депрессии в течение жизни. Для текущих депрессивных симптомов показатель составил около одной трети случаев. Женщины были более представлены среди случаев, связанных с детской травмой.

Фабиан Штрайт, исследователь Института искусственного интеллекта в психиатрии Гектора, отметил, что жестокое обращение и пренебрежение в детстве могут быть связаны со значительной долей случаев депрессии. Это говорит о важности ранней профилактики и целенаправленных защитных мер. Защита от эмоционального насилия и пренебрежения способна существенно снизить уровень депрессии в долгосрочной перспективе. В дальнейшем ученые планируют использовать данные Немецкой национальной когорты для более глубокого изучения выявленных связей с учетом биологических, социальных и поведенческих факторов, сообщает "Самара Онлайн 24".

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