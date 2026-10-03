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Ходьба в детстве связана с меньшим риском психических проблем у подростков

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Работа ученых из King’s College London показала, что подростки, ежедневно проходящие больше шагов, реже сталкиваются с психическими проблемами. Специалисты изучили данные более 5500 детей 11–12 лет. Итоги опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Активность участников оценивали по числу шагов, состояние психического здоровья — спустя год. В расчет принимали симптомы тревоги, депрессии, эмоциональные и поведенческие трудности, а также пол, вес, социально-экономические условия и другие факторы, способные повлиять на результаты.

Оказалось, что чем больше шагов проходил подросток, тем реже у него через 12 месяцев фиксировали выраженные нарушения. Эта связь сохранялась вплоть до 12 тысяч шагов в день. Дальнейший рост активности уже не давал столь заметного снижения риска.

Дополнительно ученые проанализировали снимки МРТ. Выяснилось, что некоторые структурные особенности отделов мозга, отвечающих за регуляцию эмоций и когнитивные функции, могут частично объяснять эту зависимость.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, будто именно ходьба защищает от депрессии или тревожных расстройств. Наблюдательный характер работы не исключает, что изначально более активные дети могли отличаться по другим характеристикам, влияющим на психику.

При этом результаты подтверждают важность регулярной физической активности для душевного равновесия в юном возрасте. По мнению ученых, простые формы активности, например ежедневная ходьба, могут быть удобным ориентиром для профилактических исследований.

На следующем этапе авторы планируют детальнее изучить, какие виды физической нагрузки сильнее всего связаны с психическим здоровьем и как долго нужно поддерживать такой уровень активности, чтобы эффект сохранялся, сообщает "Самара Онлайн 24".

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