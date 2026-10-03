Новости Татарстана

Поголовье лошадей в Татарстане планируют увеличить в полтора раза

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане подготовили проект развития конево...

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Пятилетний проект развития коневодства на 2027–2031 годы подготовили в Татарстане. Его представил на совещании в Доме Правительства республики вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана. Встречу провел Рустам Минниханов, участвовали также премьер-министр Алексей Песошин и председатель Госсовета Фарид Абдулганиев.

На том же совещании обсудили осеннюю кампанию. Обмолот зерновых завершен, убрано 78% площадей зерновых и технических культур — 1 млн 550 тыс. га. Остается убрать еще 450 тыс. га, из них 260 тыс. га занимает подсолнечник, 100 тыс. га — кукуруза, 38 тыс. га — соя. Кукурузу на зерно в этом году посеяли на 64 тыс. га, это на 20 тыс. га больше, чем годом ранее. Свеклу выкопали примерно на 25 тыс. га, собрав 1 млн 340 тыс. тонн корнеплодов со средней урожайностью 540 ц/га. На сахарных заводах переработали 444 тыс. тонн свеклы и получили 57 тыс. тонн сахара при выходе 13%.

Сейчас в хозяйствах республики содержат 31,8 тыс. лошадей. Из них 18,6 тыс. голов — в сельхозорганизациях, более 13 тыс. — в личных подсобных хозяйствах. Продуктивных и спортивных лошадей разводят 86 хозяйств, больше всего — в Сабинском, Балтасинском и Буинском районах. Работают восемь племенных хозяйств: семь репродукторов и один племенной завод. Общее племенное поголовье — 1 350 лошадей, включая 640 конематок.

За пять лет поголовье в каждом районе хотят нарастить минимум на тысячу голов. Для этого уже сейчас определяют хозяйства и предпринимателей, готовых взяться за коневодство, строить инфраструктуру и покупать животных. Субсидии планируют выдавать на приобретение товарного маточного поголовья за пределами республики, рост численности лошадей, подготовку проектно-сметной документации, возведение и капремонт конюшен.

Особое внимание в проекте уделено татарской породе. Ее разводят десять хозяйств, где держат 1 120 лошадей. Лидеры — КФХ «Набиуллин» Лениногорского района, племенной репродуктор имени Гиниятуллина Тюлячинского района и КФХ «Бакиров» Алькеевского района, они выступают оригинаторами породы. Улучшать качества планируют скрещиванием кобыл с жеребцами других пород, чтобы получить два типа: продуктивный — для мяса и кумыса, спортивный — для конноспортивных состязаний и национальных игр. Конину сегодня перерабатывают шесть сельхозпотребительских кооперативов, их суммарный объем превышает 330 тонн в год. Для отрасли также организуют стажировки и повышение квалификации для преподавателей, магистрантов и студентов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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