Технологии

Honor Magic9 Lite+ засветился в Google Play Console с Snapdragon 6 Gen 5

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В базе Google Play Console заметили аппарат с индексом BSN-NX1, который, судя по всему, относится к линейке Honor Magic9: речь о модели Magic9 Lite+. Официально подтверждённых параметров немного — процессор Snapdragon 6 Gen 5, 8 ГБ оперативной памяти и разрешение экрана 1280×2788.

На этом раскрытые данные заканчиваются. СМИ проводят параллель между номером модели Magic9 Lite+ и Honor X9e Pro 5G, который недавно появился на отдельных азиатских рынках.

Если это действительно один и тот же смартфон, Magic9 Lite+ приписывают 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, пиковую яркость 10 000 нит и версии на 256 и 512 ГБ.

В том же случае камеры получат 108 Мп с оптической стабилизацией изображения, 5-Мп сверхширокоугольный модуль и 16-Мп фронтальную камеру. Батарея — на 11 000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

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