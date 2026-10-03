Технологии

Богданов раскритиковал портал america.gov на фоне «Госуслуг»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Портал america.gov, призванный упростить доступ граждан США к государственным услугам, получил первые отзывы, и удобство ресурса пользователи не оценили. Работу платформы раскритиковал журналист ИС «Вести» Валентин Богданов — свои замечания он изложил в авторской колонке, сравнив американский ресурс с российскими «Госуслугами».

По оценке Богданова, портал теперь будет помогать американцам со справками и паспортами, однако в целом все выглядит «пока жалко и сыро». Российский сервис, напротив, функционирует уже 17 лет и обрабатывает по 900 миллионов запросов в год.

В основе чат-бота america.gov лежат две нейросети — Gemini от Google и Grok. Разработчики утверждают, что портал объединяет 29 тысяч государственных сайтов, но на практике он лишь перенаправляет пользователя на один из них.

Ожидания от запуска были высокими: разработчики обещали инновационный подход к предоставлению государственных услуг, и результат оказался заметно менее удобным, чем предполагалось. Отдельно напомнили, что через «Госуслуги» можно проверить количество накопленных пенсионных баллов — от них зависят получение страховой пенсии по старости и ее размер. В конце 2026 года на портале запустят сервис «красная кнопка» для защиты пользователей от мошеннических действий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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