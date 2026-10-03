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Ученые рассказали, что людям старше 60 лет надо пить пиво ежедневно ради памяти

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ученые из Австралии проанализировали, как употребление спиртных напитков может быть связано с когнитивным здоровьем людей старшего возраста. В исследование включили данные более 25 тысяч участников старше 60 лет, пишет news-komi.

Как следует из материала, у пожилых людей, которые употребляли примерно литр пива в день, нарушения памяти фиксировались на 30% реже, чем у тех, кто совсем не пил алкоголь. На основании этих наблюдений авторы допустили возможную связь между умеренным потреблением пива и меньшей вероятностью деменции.

Однако специалисты не советуют воспринимать эти данные как рекомендацию начинать пить пиво. Врачи подчеркивают, что алкоголь при чрезмерном употреблении особенно опасен для пожилых людей: он может вредить мозгу и мешать нормальному усвоению витаминов.

Кроме того, результаты исследования нельзя автоматически переносить на всех людей старше 60 лет. Состояние здоровья, хронические болезни, лекарства и образ жизни у каждого человека отличаются, а эти факторы могут влиять на итоговые риски.

В публикации также отмечается, что другие научные работы дают неоднозначную картину. По некоторым данным, вероятность деменции может расти не только у тех, кто злоупотребляет алкоголем, но и у людей, полностью исключивших его из рациона.

Специалисты напоминают, что основой профилактики проблем с памятью остаются не спиртные напитки, а здоровый образ жизни. Для мозга важны движение, сбалансированное питание, контроль стресса и регулярные осмотры у врачей. Даже небольшое количество алкоголя не может считаться универсальным способом защиты от деменции.

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