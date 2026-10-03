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Таинственная находка в антарктической пещере вызвала споры

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В сети снова обсуждают историю о загадочном саркофаге, который, как утверждается, нашли в антарктической пещере в 2008 году, сообщает «МедиаПоток».

Согласно этой версии, находку сделала международная экспедиция. Исследователи якобы обнаружили каменную гробницу, поверхность которой была покрыта непонятными знаками. Внутри, по данным источника, находилось скованное льдом существо, похожее на женщину с бледной мраморной кожей и полностью лишенное волос.

Один из участников группы, как говорится в публикации, предлагал не вскрывать саркофаг и не пытаться растопить лед. Однако остальные все же приступили к разморозке. Вскоре лед начал быстро растрескиваться, температура вокруг резко снизилась, а фигура внутри подала признаки движения.

Люди, называющие себя очевидцами, утверждали, что существо не разговаривало обычным способом. По их словам, фраза «Опять вы, люди. Как же вы жалки» возникла в сознании каждого участника экспедиции.

Затем, как следует из пересказа событий, фигура некоторое время молча наблюдала за исследователями, после чего исчезла. Только после этого участники экспедиции, которые до этого будто бы не могли пошевелиться, снова обрели способность двигаться.

Позднее вокруг этой истории появилось несколько версий. Одни предполагали, что речь могла идти о следе неизвестной древней цивилизации. Другие связывали происшествие с возможным внеземным существом. Также высказывалось мнение, что участники экспедиции могли столкнуться с коллективной иллюзией из-за тяжелых условий Антарктиды.

При этом официальные сведения о такой находке практически отсутствуют. Научного подтверждения описанным событиям также не приводится. Несмотря на это, история продолжает вызывать интерес у сторонников необычных версий и любителей загадок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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