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Stellantis запатентовал систему аварийного сброса перегревшейся батареи электромобиля

Служба новостей Автор статьи
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Концерн Stellantis получил патент на разработку, позволяющую аварийно отделять тяговую батарею от электромобиля при перегреве. Система призвана снизить риски для людей и самого транспортного средства.

Активировать механизм можно несколькими способами. Батарея отсоединяется с помощью раздвижных элементов кузовной рамы либо пиропатрона. Кнопка, сенсор или тумблер для запуска размещаются в салоне или багажнике.

Управление будет доступно водителю, пассажиру, сотруднику экстренной службы или случайному помощнику. После отделения батарея не вылетает за пределы автомобиля, а опускается на землю под ним. Далее электромобиль должен самостоятельно отъехать от батареи.

Для перемещения после сброса аккумулятора планируют задействовать штатную 12-вольтовую батарею. Это отличает решение от китайского прототипа iCar 03T 2025 года, где аккумулятор отбрасывался на несколько метров.

Видео с китайским прототипом вызвало вопросы из-за потенциальной опасности. Компания Chery заявила, что не имеет отношения к этому проекту. Патент Stellantis стал очередной попыткой создать способ аварийного отделения батареи, сообщает "Самара Онлайн 24".

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