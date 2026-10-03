Смартфон начал сам включать фонарик в кармане: какой жест может срабатывать случайно
ПроКазань
Телефон достают из кармана — фонарик уже горит, а корпус успел заметно нагреться. Если такое повторяется, неисправность вспышки маловероятна: чаще смартфон получает случайную команду на включение фонарика.
Причиной может быть жест, кнопка на экране блокировки или настраиваемое действие физической клавиши.
Проверьте быстрые жесты
На некоторых Android-смартфонах фонарик можно включать движением устройства, двойным нажатием кнопки питания, касанием задней панели или другим жестом. Набор функций зависит от производителя.
Откройте настройки и найдите раздел с жестами, быстрыми действиями или дополнительными функциями. Если на фонарик назначена комбинация, которая легко выполняется случайно, временно отключите ее и понаблюдайте за телефоном.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы сначала запомнил, в каком положении телефон лежит в кармане. Если фонарик включается экраном к телу, стоит проверить случайные касания экрана блокировки. Если проблема появляется при ходьбе — первым подозреваемым становится жест движения».
Виноват может быть экран блокировки
Фонарик на некоторых смартфонах доступен без разблокировки. Если экран случайно активируется в кармане, касание соответствующей кнопки может включить вспышку.
На Android стоит проверить защиту от случайных касаний или карманный режим, если такая функция предусмотрена производителем. На iPhone фонарик также доступен с экрана блокировки, поэтому важно проверить, не активируется ли дисплей сам по себе.
Проверьте чехол и кнопки
Плотный или сместившийся чехол способен давить на боковые клавиши. Это особенно важно, если на кнопку питания или дополнительную клавишу назначено быстрое действие.
Снимите чехол на несколько часов и проверьте, повторится ли проблема.
Если фонарик продолжает самостоятельно включаться даже когда телефон лежит неподвижно на столе, а жесты и быстрые действия отключены, перезагрузите устройство и проверьте обновления системы. При одновременных самопроизвольных нажатиях на экран причина может быть уже в сенсоре, защитном стекле или аппаратной неисправности.
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