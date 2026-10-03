Apple предупредит о полном доступе ИИ-агентов к данным на Mac

Apple готовит изменения в операционной системе Mac: пользователи смогут заранее узнавать, когда сторонние ИИ-агенты запрашивают доступ ко всем данным на их компьютерах.

Сейчас разработчикам доступны инструменты Apple для защиты конфиденциальности, однако часть приложений задействует системные функции Mac, которые отчасти обходят эти ограничения и открывают доступ ко всем файлам устройства. В компании исходят из того, что по мере роста автономности ИИ-агентов риски от такого уровня доступа заметно вырастут, поэтому о них будут сообщать до выдачи разрешения.

Новые механизмы контроля покажут, каким приложениям выделен полный доступ к диску, включая сохранённые файлы, электронную почту, сообщения в мессенджерах и историю браузера.

Информация опубликована 3 октября на портале RuSamara, о ней сообщает портал Наша Газета Крым. В последнее время участились случаи потери контроля над системами искусственного интеллекта: глава Anthropic Дарио Амодеи выступил за замедление разработки ИИ-моделей, и основатель xAI Илон Маск эту инициативу поддержал. Крупнейшие американские разработчики ИИ призвали власти США помочь с механизмами регулирования отрасли, а после встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме руководители Google, Anthropic, OpenAI, xAI и Meta пообещали усилить внутренний контроль за ИИ-моделями.