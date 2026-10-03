Экономика

Саудовская Аравия нарастила прокачку по трубопроводу «Восток — Запад»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Прокачка нефти по трубопроводу «Восток — Запад»...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Прокачка нефти по ключевому магистральному трубопроводу Саудовской Аравии «Восток — Запад» вышла на уровень выше 80% от его пропускной способности. Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, ранее на этой неделе магистраль была загружена лишь наполовину, тогда как ее мощность оценивается в 7 млн баррелей в сутки.

Государственная Saudi Aramco перекачивает по этому трубопроводу почти 6 млн баррелей нефти в сутки. С учетом поставок на НПЗ, расположенные на западном побережье страны, в распоряжении компании сейчас находится порядка 4,5 млн баррелей в сутки, предназначенных для экспорта.

Таким образом, объемы прокачки по магистрали были наращены довольно быстро — источник этих данных Bloomberg не раскрывается.

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