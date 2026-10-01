Добычу нефти в России планируют довести до 540 млн тонн к 2050 году

Обновленная энергетическая стратегия России предполагает рост добычи нефти до 540 млн тонн к 2050 году, а природного газа — до 1,1 трлн кубометров. Об этом пишет «Российская газета». Достижение таких показателей потребует вовлечения в разработку новых запасов и развития технологий извлечения трудноизвлекаемых ресурсов.

Одним из главных препятствий для отрасли становится постепенное истощение традиционных месторождений: выработанность крупных сеноманских залежей вынуждает компании переходить на более глубокие горизонты, где работе мешают высокие температуры и давление. По оценкам специалистов, в ближайшие годы все большая часть нефтегазового сектора будет связана именно с освоением трудноизвлекаемых запасов.

В Ханты-Мансийском автономном округе уже определены четыре территории, где до 2050 года планируется искать перспективные ресурсы. Ямало-Ненецкий автономный округ делает ставку на дальнейшее освоение действующих месторождений и перспективных участков. Оба региона применяют меры поддержки геологоразведки и добычи и рассчитывают задействовать налоговые механизмы, чтобы разработка сложных запасов стала экономически привлекательнее.

Чтобы ускорить внедрение новых решений, Ямал и Югра объединили усилия в нефтегазовом кластере — он должен связать научные разработки с испытанием технологий в реальных условиях месторождений и арктических полигонов. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что эпоха легкодоступных ресурсов постепенно заканчивается, и дальнейшее развитие сектора будет во многом зависеть от способности компаний и научных организаций создавать и применять новые технологии.