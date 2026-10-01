США запустили America.gov: ИИ-помощник по госуслугам с поддержкой Google

Правительство США открыло портал America.gov — сервис на базе искусственного интеллекта, который собирает сведения более чем из 29 000 официальных источников. Технологическим партнёром инициативы выступила Google. Задача проекта — помочь гражданам с государственными услугами.

По принципу работы America.gov ближе к чатботу. Посетитель формулирует вопрос своими словами и получает «официальный» ответ с указанием источников.

Портал отвечает на вопросы о государственных программах, пособиях, формах, сборах, сроках и требованиях для получения услуг. Самостоятельно подать заявление через сервис сейчас нельзя.

В 2027 году правительство планирует добавить заполнение форм, подачу заявлений и продление документов прямо через портал.