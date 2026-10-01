В Китае заработала крупнейшая в мире морская ВЭС «Фаньши»

Китай ввел в эксплуатацию морскую ветроэлектростанцию «Фаньши» — крупнейшую в мире. Она будет снабжать чистой электроэнергией мегаполисы южного побережья страны и поможет сократить выбросы углекислого газа. О запуске сообщает портал «Российская газета».

На объекте работают 131 турбина, в том числе группа из 33 мощных установок по 18 МВт каждая. Это первый коммерческий ветропарк в мире, который объединил такое количество генераторов высокой мощности в единую сеть.

Диаметр ротора у 18-мегаваттных установок составляет 292 метра, а площадь, которую охватывают лопасти, — около 66 тысяч квадратных метров. Ежегодно «Фаньши» будет вырабатывать 6,6 миллиарда кВт-ч, что позволит экономить 1,92 миллиона тонн угля и предотвращать выброс 5,1 миллиона тонн углекислого газа в атмосферу.

Установленная мощность солнечной энергетики Китая достигла в 2025 году 1201,73 ГВт, прибавив 35,4% к предыдущему году, ветровой — 640,01 ГВт (+22,9%). В сумме это 1841,74 ГВт, или 47,3% мощности китайской энергосистемы; цель в 1200 ГВт к 2030 году страна выполнила уже в июле 2024 года. Мощности ТЭС по итогам 2025 года составили 1539,04 ГВт, и их доля в энергосистеме впервые опустилась ниже 40%.