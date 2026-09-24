Экономика

Пенсии Чукотки и Дагестана в августе разошлись на 23 341 рубль

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
ТАСС: в августе 2026 года средняя пенсия на Чук...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Самая высокая средняя пенсия среди регионов России в августе 2026 года оказалась в Чукотском АО, где она составила 42 273 рубля. Наименьший показатель зафиксирован в Республике Дагестан — 18 932 рубля. Разрыв между этими значениями достиг 23 341 рубля, что превышает 23 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС, изучив статистику.

Средний размер пенсионного обеспечения по стране в целом в августе 2026 года составил 25 469 рублей, то есть уровень Чукотки более чем в полтора раза выше общероссийского показателя, а дагестанский — ниже его. Данные по регионам приводит Соцфонд.

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