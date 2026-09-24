Цифровое заселение через МАКС доступно в 160 отелях Татарстана

Заселиться в гостиницу без бумажного паспорта теперь можно в 160 отелях Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по туризму. По числу средств размещения, подключенных к цифровому заселению через мессенджер МАКС, регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Из 160 объектов 127 — гостиницы с номерным фондом 50 и более номеров. Они работают в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Елабужском, Спасском, Лаишевском, Зеленодольском и других районах.

С 1 сентября 2026 года начали действовать изменения в Правила предоставления гостиничных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2025 года №1912. Теперь отели с фондом от 50 номеров обязаны давать гостям возможность цифрового заселения, в том числе через МАКС. У объектов, где номеров не больше 50, такая обязанность появится на два года позже — 1 сентября 2028 года.

Сама процедура занимает не больше минуты. Туристу нужно создать Цифровой ID в мессенджере, загрузить документы и подтвердить их через портал госуслуг. На ресепшене гость открывает раздел «Цифровой ID», выбирает вкладку «Паспорт» и нажимает «Предъявить». Администратор сканирует код, данные из государственной базы подгружаются в систему отеля, а после подтверждения личности на экране появляется динамический QR-код с фотографией — его сотрудник считывает через «Госкан». Родители могут предъявить цифровой документ ребенка и верифицировать его через собственный ID.

Гостиницам новшество тоже выгодно: ресепшен работает быстрее, информация автоматически попадает в учетную систему, опечатки исключены, а сведения для госорганов формируются сами. С 1 сентября в системе Росаккредитации «Гостеприимство» отели могут отметить наличие заселения по биометрии через МАКС. Отметка видна в карточке объекта и уходит агрегаторам, так что путешественники найдут нужный отель через фильтр.

С момента запуска механизма в республике прошло около тысячи цифровых заселений. Госкомитет по туризму помогает отельерам на всех этапах подключения, команда МАКС передала региону промоматериалы, а волонтеры Ассамблеи туристских волонтеров Татарстана консультируют гостей прямо на стойках. Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что «Татарстан на деле доказал, что бизнес готов к цифровой трансформации», и выразил уверенность, что этот пример вдохновит другие регионы.