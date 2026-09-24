Внедрение ИИ в российских софтверных компаниях обгоняет создание защиты

Российские компании, разрабатывающие программное обеспечение, внедряют искусственный интеллект быстрее, чем создают средства его защиты. К такому выводу пришли авторы исследования Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и AppSec Solutions.

Главная проблема сосредоточена в сегменте, который делает софт для банков и промышленности: он активно использует нейросети, но не располагает достаточными средствами защиты. Разработчики ПО — наиболее технологически развитая часть российского бизнеса, и искусственный интеллект первым вошёл именно в их производственные процессы.

Эксперты указывают на риски бесконтрольного внедрения нейросетей и называют софтверные компании первопроходцами. По их оценке, через два-три года с этими же трудностями столкнутся другие сектора экономики, а ошибки, допущенные в отрасли сегодня, — карта рисков для всей экономики завтра.

Об этом пишет портал «Российская газета».