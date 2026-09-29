Проводной Ethernet назвали способом ускорить домашний интернет

Проводное подключение способно решить проблемы с низкой скоростью и нестабильной работой домашнего интернета. Об этом пишет издание XDA.

Редактор портала Танвир Сингх заметил, что по вечерам скорость интернета на его домашних устройствах снижается. Он провёл диагностику, не обнаружил поломки роутера и проблем у провайдера, а неполадку устранил, настроив проводное соединение. По его словам, вечернее падение скорости объясняется тем, что соседи по району возвращаются с работы и заходят в сеть, и обращение к провайдеру эту проблему не решает.

Лучшим, по словам Сингха, способом он назвал подключение основных домашних гаджетов по проводу через Ethernet. «Со смартфоном, ноутбуком или iPad ничего сделать не удалось, но я наконец-то подключил свой смарт-телевизор через Ethernet-кабель», — отметил журналист. Задержки исчезли, а качество потоковой передачи во время просмотра фильмов перестало падать; по проводу он подключил и игровую консоль.

«Задержка и помехи будут по-прежнему доставлять неудобства пользователям в густонаселенных городских районах. Подключение устройств к сети с помощью кабеля — лучший вариант, если вы хотите получить максимально надежное соединение», — заключил Танвир Сингх. Ранее авторы How-To Geek заявили, что скорость интернета может вырасти, если изменить DNS-сервер роутера — самостоятельно или с помощью специалиста.