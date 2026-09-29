Технологии

SberBox Max представили в лимитированной игровой версии с геймпадом

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Лимитированную версию медиацентра SberBox Max, рассчитанную на облачный гейминг, показали на Московском стартап-саммите. Вместе с устройством покупатели получат геймпад, а в самой системе появился отдельный игровой лаунчер с доступом к сервису VK Play.

Управлять интерфейсом медиацентра контроллер позволяет голосом — за это отвечает «ГигаЧат». Заявленное время автономной работы геймпада достигает 10 часов.

Через лаунчер открывается быстрый доступ к разделам облачного сервиса, где проекты распределены по жанрам, включая экшены, гонки и шутеры. Покупателям лимитированной версии также предоставят 10 часов игрового времени в VK Play.

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