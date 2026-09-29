Священник рассказал, чем кремация грозит душе человека

В православии традиционное погребение тела в земле считается предпочтительным, однако кремация сама по себе не влияет на бессмертие души и не определяет ее дальнейшую участь. Об этом пишет «Рязань Онлайн» со ссылкой на «Кулик».

Согласно христианскому вероучению, человеческому телу придается особое значение. После смерти его принято предавать земле, поэтому именно такой способ захоронения остается традиционным для православных верующих.

Вместе с тем обстоятельства не всегда позволяют провести обычное погребение. В крупных городах может не хватать мест на кладбищах, а в отдельных случаях останки человека оказываются частично или полностью повреждены огнем из-за пожаров, стихийных бедствий и других причин.

Священник Александр Овчаренко отметил, что если родственники принимают решение о кремации, отпевание желательно провести до этой процедуры. Он также подчеркнул значение молитвы за умершего, особенно в течение первых сорока дней после смерти. При этом, по его словам, достоверно знать, какие именно испытания или ощущения переживает душа после кончины, человеку не дано.

По мнению священнослужителя, значительно важнее способа обращения с телом духовное состояние самого человека. Особое значение в христианской традиции придается исповеди, покаянию, примирению с Богом и освобождению от грехов.

Овчаренко пояснил, что кремация не прекращает существование души и не лишает ее бессмертия. С точки зрения изложенного им православного понимания, дальнейшее существование души не зависит от того, было тело захоронено в земле или подвергнуто кремации.