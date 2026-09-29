Пожилых татарстанцев ждут консультации, выставки и мастер-классы
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С 1 по 10 октября в Казани и районах Татарстана проходит традиционная Декада пожилых людей. Она стартует в Международный день пожилого человека. Об этом рассказала министр труда Татарстана Эльмира Зарипова. В районах запланированы культурно-зрелищные и спортивно-оздоровительные мероприятия, выезды мобильных врачебных бригад, консультации, помощь юристов и волонтеров, а также поздравления долгожителей с 90- и 100-летним юбилеем.
В первый день декады, 1 октября, с 10:00 до 13:00 в Центре уникального мастерства откроется выставка изделий ветеранов. Там же пройдут мастер-классы. Специалисты Минтруда, Минюста, Минздрава, МСЭ и Социального фонда будут консультировать граждан.
На следующий день, 2 октября, с 10 до 13 часов в санатории «Ливадия» вручат сертификаты Электронной доски почета. Запланирована благотворительная выставка изделий подведомственных учреждений Минтруда. Консультации специалистов также предусмотрены.
Министр отметила, что в Электронную доску почета республики включили 553 пожилых человека. Она напомнила о ярмарках-продажах изделий и сельскохозяйственной продукции, которые идут в эти дни.
Долговременный уход получают более шести тысяч пожилых татарстанцев. За год количество вызовов скорой помощи среди пенсионеров снизилось на 20 процентов. Это уменьшило нагрузку на медицинские организации.
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