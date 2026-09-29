Новости Татарстана

Пожилых татарстанцев ждут консультации, выставки и мастер-классы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане с 1 по 10 октября проходит Декада ...

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С 1 по 10 октября в Казани и районах Татарстана проходит традиционная Декада пожилых людей. Она стартует в Международный день пожилого человека. Об этом рассказала министр труда Татарстана Эльмира Зарипова. В районах запланированы культурно-зрелищные и спортивно-оздоровительные мероприятия, выезды мобильных врачебных бригад, консультации, помощь юристов и волонтеров, а также поздравления долгожителей с 90- и 100-летним юбилеем.

В первый день декады, 1 октября, с 10:00 до 13:00 в Центре уникального мастерства откроется выставка изделий ветеранов. Там же пройдут мастер-классы. Специалисты Минтруда, Минюста, Минздрава, МСЭ и Социального фонда будут консультировать граждан.

На следующий день, 2 октября, с 10 до 13 часов в санатории «Ливадия» вручат сертификаты Электронной доски почета. Запланирована благотворительная выставка изделий подведомственных учреждений Минтруда. Консультации специалистов также предусмотрены.

Министр отметила, что в Электронную доску почета республики включили 553 пожилых человека. Она напомнила о ярмарках-продажах изделий и сельскохозяйственной продукции, которые идут в эти дни.

Долговременный уход получают более шести тысяч пожилых татарстанцев. За год количество вызовов скорой помощи среди пенсионеров снизилось на 20 процентов. Это уменьшило нагрузку на медицинские организации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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