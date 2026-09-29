Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 8 месяцев 2026 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за август и 8 месяцев 2026 года.

Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ, отметил:

«По итогам 8 месяцев 2026 года Группа ВТБ заработала 314,8 млрд рублей чистой прибыли, обеспечив возврат на капитал 16,7%. Главным драйвером наших результатов является восстановление процентных доходов: чистая процентная маржа составила 2,6% против 1,0% годом ранее, а чистые процентные доходы выросли почти в 2,5 раза. Комиссионные доходы продолжают уверенно расти (+23,5% год к году), а соотношение расходов и доходов снизилось до 40,4%.

Одновременно мы продолжаем “кредитный маневр”, замещая более капиталоемкий розничный портфель кредитованием высококлассных корпоративных заемщиков. Это позволяет нам поддерживать рост бизнеса и одновременно оптимизировать использование капитала: норматив Н20.0 с начала года увеличился на 60 б.п., до 10,4%. Качество кредитного портфеля остается устойчивым: стоимость риска сохраняется на уровне 0,9%, а покрытие NPL резервами составляет около 150%.

Таким образом, восстановление процентной маржи, рост комиссионных доходов и контролируемая стоимость риска формируют прочную основу для ускорения прибыльности Группы во второй половине года и выполнения прогноза по чистой прибыли Группы на 2026 год».

«Кредитный маневр» оптимизирует использование капитала

По состоянию на 31 августа 2026 года активы группы ВТБ составили 39,0 трлн рублей, увеличившись на 1,5% в августе и на 5,8% с начала года. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 25,9 трлн рублей, увеличившись в августе на 1,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,3%) и увеличившись на 5,9% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 4,5%). Кредиты юридическим лицам составили 19,0 трлн рублей, увеличившись на 1,5% в августе (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,4%) и увеличившись на 10,4% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 8,5%). Кредиты физическим лицам не изменились в августе и сократились на 4,7% с начала 2026 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 августа 2026 года составил 7,0 трлн рублей. По итогам отчетного периода группа ВТБ увеличила корпоративный кредитный портфель, главным образом, за счет выдач крупным высококлассным заемщикам одновременно с сокращением розничного портфеля. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы снизилась с начала года на 3 п.п. и составила 27% (30% на 31 декабря 2025 года). Ввиду того, что корпоративный кредитный портфель потребляет меньше капитала, то при росте совокупного кредитного портфеля активы, взвешенные с учетом риска, снизились с начала года, что обеспечило оптимизацию использования капитала.

Объем средств клиентов - физических лиц увеличился на 0,7% в августе и снизился на 1,1% с начала 2026 года, составив 13,9 трлн рублей. Объем средств клиентов – юридических лиц увеличился на 2,7% в августе (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,1%) и на 5,2% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,6%), составив 14,6 трлн рублей. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 августа 2026 года составил 28,5 трлн рублей, увеличившись на 1,7% в августе (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,7%) и на 2,0% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,6%). Доля средств клиентов – физических лиц в совокупных средствах клиентов составила 48,7% по состоянию на 31 августа 2026 года (по сравнению с 50,3% на начало года). Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы составила 78,7% по состоянию на 31 августа 2026 года (81,7% на 31 декабря 2025 года).

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) по состоянию на 31 августа 2026 года оставалось на консервативном уровне 86,2% (83,2% на конец 2025 года).

Показатели прибыльности соответствуют ожиданиям менеджмента

Чистая прибыль группы ВТБ составила 49,2 млрд рублей в августе и 314,8 млрд рублей по итогам 8 месяцев 2026 года, увеличившись на 106,7% и сократившись на 4,0% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 20,2% в августе и 16,7% по итогам 8 месяцев 2026 года, увеличившись на 9,7 п.п. и сократившись на 1,4 п.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистые операционные доходы до резервов составили 129,9 млрд рублей в августе и 941,9 млрд рублей за 8 месяцев 2026 года, увеличившись на 90,5% и 27,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне улучшения динамики чистых процентных доходов. Чистые процентные доходы увеличились на 103,7% в августе и на 148,9% за 8 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 71,9 млрд рублей и 551,9 млрд рублей соответственно. Чистая процентная маржа составила 2,6% за август и за 8 месяцев 2026 года по сравнению с 1,3% и 1,0% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 26,2% в августе и на 23,5% за 8 месяцев 2026 года, составив 32,8 млрд рублей и 243,4 млрд рублей соответственно.

Расходы на создание резервов составили -23,0 млрд рублей в августе 2026 года по сравнению с +0,4 млрд рублей (роспуск) в августе 2025 года. По итогам 8 месяцев 2026 года расходы на создание резервов составили -166,7 млрд рублей, увеличившись на 40,6% год к году. Стоимость риска составила 1,0% в августе и 0,9% за 8 месяцев 2026 года, оставшись без изменений в августе и за 8 месяцев 2026 года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 августа 2026 года составила 3,6% (3,5% — на 31 декабря 2025 года), продолжая оставаться на низком уровне и демонстрируя высокое качество активов группы ВТБ.

Покрытие неработающих кредитов резервами составило 148,5% (149,1% на 31 декабря 2025 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 43,7 млрд рублей в августе 2026 года, увеличившись на 0,9% год к году. По итогам 8 месяцев 2026 года расходы на персонал и административные расходы составили 380,9 млрд рублей, увеличившись на 13,5% год к году. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 33,7% в августе (63,3% в августе 2025 года) и 40,4% за 8 месяцев 2026 года (45,4% за 8 месяцев 2025 года), при этом соотношение расходов к активам осталось на стабильно низком уровне: 1,5% за 8 месяцев 2026 года.

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 сентября 2026 года норматив Н20.0 (общий) составил 10,4% (мин. 10,00%), увеличившись с начала года на 60 б.п.

(9,8% по состоянию на 1 января 2026 года), Н20.1 (базовый) — 6,7% (6,3% по состоянию на 1 января 2026 года), Н20.2 (основной) — 8,2% (7,7% по состоянию на 1 января 2026 года).

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.