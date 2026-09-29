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Священник связал обмороки в храме с духовными изменениями

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Протоиерей Андрей Ткачёв рассказал, что во врем...

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Протоиерей Андрей Ткачёв рассказал, что во время богослужений некоторым людям может неожиданно становиться плохо. Среди возможных проявлений он назвал тошноту, дрожь, изменение цвета лица и потерю сознания.

По словам Ткачёва, подобные ситуации он неоднократно видел лично. Протоиерей утверждает, что во время пребывания в храме человек может внезапно побледнеть, начать дрожать, почувствовать приступ тошноты или упасть в обморок.

Причины таких состояний священнослужитель трактует с религиозной точки зрения. Он считает, что богослужение оказывает сильное воздействие на человека, поскольку православный храм, согласно его убеждению, является местом особого присутствия Бога.

Физические проявления Ткачёв связывает с внутренними изменениями, происходящими с человеком. По его словам, воздействие духовного начала на душу может сопровождаться плачем, дрожью, криком, обмороком, тошнотой и другими заметными реакциями. Такое состояние протоиерей рассматривает как часть духовного изменения человека.

При этом речь идет именно о религиозном объяснении, которое приводит сам Ткачёв. В опубликованном высказывании он не ссылается на медицинские исследования или заключения, которые устанавливали бы связь между такими симптомами и духовным состоянием человека.

Высказывание священнослужителя ранее уже размещалось в его канале и посвящено его личным наблюдениям за поведением людей во время церковных служб.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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