Тбилиси обновит метро 111 вагонами из Китая

Столица Грузии закупила у китайской компании CRRC 111 вагонов метро. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Стоимость соглашения не уточняется, при этом первые четыре вагона должны поступить в Тбилиси до конца 2026 года.

Мэр города Каха Каладзе, находясь в Китае, назвал сделку исторической: местный метрополитен в последний раз обновлял подвижные составы 34 года назад. Градоначальник охарактеризовал закупку как шаг к комфортабельному, безопасному и современному передвижению и поблагодарил за финансовую помощь Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Новому контракту предшествовал разрыв соглашения с российским «Метровагонмашем» в 2024 году — мэрия пошла на это из-за введенных США санкций. Ранее, в декабре 2021 года, эта компания победила в тендере ЕБРР на поставку 44 вагонов для тбилисского метро на сумму около 50 млн евро.