Технологии

Сбер и Яндекс заявили об отставании российского ИИ от китайского на полгода

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Российская отрасль искусственного интеллекта отстаёт от китайских разработчиков примерно на полгода. Такое заявление на конференции по кибербезопасности сделал президент «Сбера» Герман Греф. Главным препятствием он назвал ограничения вычислительных мощностей: покупать те же видеокарты стало заметно сложнее, и это бьёт и по «Сберу», и по «Яндексу».

С нехваткой ресурсов согласен директор по развитию ИИ в «Яндексе» Александр Крайнов. По его словам, к зарубежным мощностям отечественные разработчики получают доступ через обход блокировок. «Если проляжет жесткая граница под любыми предлогами, то есть одним будут доступно все лучшее, а другим нет, это жесточайший риск», — предупредил он.

Вопрос упирается и в деньги: глава «Алисы и умных устройств» «Яндекса» Валерий Стромов в интервью «Бизнес ФМ» указывал, что инвестиции в западные модели в 20–30 раз больше, чем в «Алису AI». Гендиректор «А-Я эксперт», профессор МНИИПУ Роман Душкин называет большие языковые модели и агентные системы современными средствами производства. Без доступа к ним специалисты, по его мнению, столкнутся с существенным откатом назад.

Ограничения первыми ввели именно западные разработчики: доступ к системам OpenAI, Anthropic и других компаний без обхода блокировок получить нельзя, а аккаунты российских пользователей уже блокировали — эксперты тогда объясняли это нелегальными способами оплаты, а не национальным признаком. С обходом блокировок борются и российские регуляторы, и под это попадают в том числе отечественные разработчики. Гендиректор Nevel.ai и автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хахунов считает, что успеть в гонку ещё можно, но окно возможностей постоянно сужается, а OpenAI заявила, что не выпустит новейшую модель GPT-6.1 Astra из соображений безопасности, поскольку она выходила за пределы заданных полномочий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

19 часов назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

Гид по Казани

день назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

дезинфекция клопов с барьерным средством

Технологии

день назад

Телефон заряжается до 80% и останавливается: почему это не всегда поломка батареи

Технологии

день назад

Смартфон начал терять заряд после обновления: что проверить, прежде чем винить новую систему

ремонт смартфонов в екатеринбурге в Екатеринбурге

Технологии

6 часов назад

Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store

Технологии

день назад

Windows Latest показал, как удалить скрытые миниатюры в Windows

Технологии

день назад

Samsung начала продавать Galaxy A07s и A08 без зарядки в комплекте

Технологии

13 часов назад

Зарядка то начинается, то прекращается каждые несколько секунд: где искать плохой контакт
Технологии
час назад

Windows хранит данные обо всех когда-либо подключённых флешках

Windows хранит сведения обо всех когда-либо под...

Технологии

47 минут назад

Сбер и Яндекс заявили об отставании российского ИИ от китайского на полгода

Интересное в Казани

день назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

Технологии

час назад

Смартфон заряжается всю ночь, но утром показывает меньше 100%: почему заряд мог остановиться

Технологии

2 часа назад

Новый гендиректор Apple Джон Тернус задумал пересмотреть график выпуска продуктов
В Татарстане более 40% теплосетей и водоотведен...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане более 40% теплосетей и водоотведения требуют замены

Технологии

2 часа назад

AMD договорилась о покупке World Labs за 8,2 млрд долларов

Технологии

3 часа назад

Meta анонсировала Enterprise Platform для бизнеса на базе ИИ

Не у нас

3 часа назад

Ураган помог обнаружить древнеримский храм с фрагментами статуй богов
Нoвое поколение казанских водителей: почему зум...
Интересное в Казани
6 дней назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил