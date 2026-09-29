Сбер и Яндекс заявили об отставании российского ИИ от китайского на полгода
Российская отрасль искусственного интеллекта отстаёт от китайских разработчиков примерно на полгода. Такое заявление на конференции по кибербезопасности сделал президент «Сбера» Герман Греф. Главным препятствием он назвал ограничения вычислительных мощностей: покупать те же видеокарты стало заметно сложнее, и это бьёт и по «Сберу», и по «Яндексу».
С нехваткой ресурсов согласен директор по развитию ИИ в «Яндексе» Александр Крайнов. По его словам, к зарубежным мощностям отечественные разработчики получают доступ через обход блокировок. «Если проляжет жесткая граница под любыми предлогами, то есть одним будут доступно все лучшее, а другим нет, это жесточайший риск», — предупредил он.
Вопрос упирается и в деньги: глава «Алисы и умных устройств» «Яндекса» Валерий Стромов в интервью «Бизнес ФМ» указывал, что инвестиции в западные модели в 20–30 раз больше, чем в «Алису AI». Гендиректор «А-Я эксперт», профессор МНИИПУ Роман Душкин называет большие языковые модели и агентные системы современными средствами производства. Без доступа к ним специалисты, по его мнению, столкнутся с существенным откатом назад.
Ограничения первыми ввели именно западные разработчики: доступ к системам OpenAI, Anthropic и других компаний без обхода блокировок получить нельзя, а аккаунты российских пользователей уже блокировали — эксперты тогда объясняли это нелегальными способами оплаты, а не национальным признаком. С обходом блокировок борются и российские регуляторы, и под это попадают в том числе отечественные разработчики. Гендиректор Nevel.ai и автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хахунов считает, что успеть в гонку ещё можно, но окно возможностей постоянно сужается, а OpenAI заявила, что не выпустит новейшую модель GPT-6.1 Astra из соображений безопасности, поскольку она выходила за пределы заданных полномочий.
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