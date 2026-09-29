Новости Казани

Директора и заместителя казанской компании будут судить за НДС на 39 млн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани будут судить директора и заместителя к...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани перед судом предстанут директор и заместитель местной компании. Их обвиняют в уклонении от уплаты НДС на 39 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Следствие считает, что с января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемые вносили в декларации заведомо ложные сведения. Из-за этого бюджет недополучил крупную сумму. Кроме того, с января 2020 по декабрь 2022 года мужчины изготовили фиктивные платежные распоряжения. По ним на счета 131 юридического лица перевели почти 196 миллионов рублей.

Фигуранты признали вину частично, уточнили в МВД по Татарстану. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, заявили в СУ СК России по Татарстану.

На имущество обвиняемых стоимостью более 64 миллионов рублей наложен арест. Ранее в Татарстане фирма, занимавшаяся вывозом отходов, погасила налоговый долг в 19 миллионов рублей. Уголовное дело против нее прекратили после полного возмещения ущерба бюджету.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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