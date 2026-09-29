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В Татарстане более 40% теплосетей и водоотведения требуют замены

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане 40% теплосетей и водоотведения тре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Более 40 процентов сетей водоотведения и теплоснабжения в Татарстане нуждаются в замене, а 34 процента водопроводных труб — в обновлении. Такие цифры на пресс-конференции о коммунальной инфраструктуре привел начальник управления ЖКХ Минстроя республики Айрат Галлямов. По его словам, треть критически важных подземных коммуникаций находится в аварийном или предаварийном состоянии.

Рост жалоб на работу управляющих компаний и ТСЖ чиновник связал с цифровизацией. Люди стали активнее, потому что появилось много новых каналов для обращений: мессенджер MAX, «Народный контроль», «Открытый Татарстан» и другие платформы. Вопрос о практических мерах борьбы с нерадивыми коммунальщиками Галлямов переадресовал Жилищной инспекции, которая занимается лицензионным контролем.

На обновление труб выделяются огромные суммы: только в прошлом году по федеральной и республиканской программам направили более 12,5 миллиарда рублей. Но этих денег не хватает, чтобы перекрыть темпы старения инфраструктуры. В текущем году планируется заменить около 288 километров сетей. Особое внимание уделяют «горячим точкам», например Нижнекамску, где вместе с АО «Татэнерго» реализуют 43 мероприятия на 2,6 миллиарда рублей, чтобы город прошел зиму без масштабных аварий.

Дополнительные миллиарды власти ищут через тарифные механизмы. Татарстан стал пилотным регионом России по внедрению долгосрочной инвестиционной надбавки до 2030 года. В платежки граждан заложили целевые средства — 1,5 процента от общей выручки ресурсоснабжающих организаций, которые идут исключительно на модернизацию. У АО «Сетевая компания» время отключений электричества с 2021 по 2025 год снизилось с 0,328 до 0,131 часа, а АО «Казэнерго» сократило число отключений в отопительный период с 250 до 178.

Заместитель председателя Госкомитета республики по тарифам Дмитрий Сапожников подчеркнул: каждый рубль, заложенный в тариф на модернизацию, должен давать конкретный результат — новые сети, современное оборудование, надежные коммунальные услуги. Число инвестиционных программ коммунальных предприятий выросло с 25 в 2020 году до 77 в 2026-м. Плата граждан в следующем году вырастет на 11 процентов, а по меморандуму до 2031 года Татарстан обязан ежегодно обновлять не менее 2,5 процента изношенных сетей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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