В России начались продажи планшета HUAWEI MatePad Air

В России стартовали продажи планшета HUAWEI MatePad Air. Корпус устройства весит 509 г при толщине 5,3 мм, при этом конструкция осталась цельнометаллической. По данным производителя, устойчивость корпуса к деформации выросла на 10% по сравнению с HUAWEI MatePad 12X: при нагрузке до 50 процентов от собственного веса планшет деформируется не более чем на 1 мм.

Рабочее пространство модели — 12-дюймовый OLED-экран с разрешением 2800 × 1840 пикселей и плотностью 275 PPI, контрастность достигает 2 000 000:1. Покрытие PaperMatte создано методом нанотравления, и, по данным лабораторных испытаний Huawei, бликов стало на 50 процентов меньше, чем у HUAWEI MatePad 12X. Максимальная яркость экрана — 1200 нит, цветовой охват P3, частота обновления до 144 Гц с адаптивным переключением между 30, 60, 90, 120 и 144 Гц.

В зависимости от конфигурации планшет оснащается 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, а технология Hyperhold может динамически выделять еще до 8 ГБ из накопителя. Аккумулятор емкостью 10 100 мАч, по данным Huawei, обеспечивает до 16 часов воспроизведения загруженного HDR-видео или около 10 часов онлайн-видео. Зарядка HUAWEI SuperCharge Turbo мощностью 66 Вт восполняет 42% за 30 минут, полный заряд занимает 85 минут.

Среди аксессуаров — умная магнитная клавиатура весом 308 г с ходом клавиш 1,5 мм и подключением по NearLink, а также мышь и стилус M-Pencil Pro, которые продаются отдельно. Приложение GoPaint предлагает более 150 предустановленных кистей и более 80 настраиваемых параметров, включая покадровую анимацию. Модель представлена в воздушно-голубом цвете с перламутровым покрытием, оттенке «розовая сакура» и базовом белом.