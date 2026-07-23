Зарплаты перестанут выдавать с 24 июля? Что изменится для работников

Сообщения о том, что «зарплаты перестанут выдавать уже с 24 июля», за последние дни активно распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Многие воспринимают такие публикации как новость о полном запрете выплат наличными или отмене привычного порядка расчета с сотрудниками.

Однако общего запрета на выплату зарплаты с этой даты нет. Речь идет не об отмене доходов работников, а о контроле за соблюдением трудового и налогового законодательства. Работодатели по-прежнему обязаны выплачивать заработную плату официально и в установленные сроки.

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Правда ли, что зарплаты отменят с 24 июля

Нет, универсального запрета на выдачу зарплаты с 24 июля не вводится.

Подобные сообщения часто появляются в интернете в форме громких заголовков, где реальное изменение правил смешивается с выдуманным «крайним сроком». В итоге работники получают тревожные сообщения, хотя закон не предусматривает прекращение выплат всем гражданам с определенной даты.

Главное требование остается прежним: заработная плата должна выплачиваться официально, а работник должен понимать, из чего складывается его доход.

«В подобных сообщениях обычно есть доля правды — контроль действительно усиливается, но это не означает запрет зарплат или отмену выплат сотрудникам», рассказал юрист по трудовому праву Андрей Ковалев.

Как работодатели должны выплачивать зарплату

По общему правилу трудового законодательства зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Работодатель также обязан предоставлять информацию о начислениях и удержаниях.

Разъяснения по расчетным листкам и выплатам публикуются в том числе на ресурсах, связанных с трудовым законодательством. Например, специалисты указывают, что работник должен получать информацию о составляющих своей зарплаты при выплатах. Подробнее об этом говорится в материалах Гаранта.

Основные требования для работодателя:

своевременно перечислять зарплату;

правильно рассчитывать налоги и взносы;

отражать выплаты в официальном учете;

предоставлять расчетные документы.

Почему говорят о контроле за зарплатами

Основная причина появления подобных сообщений — борьба с так называемыми серыми схемами оплаты труда.

Некоторые компании используют практику, когда официально сотруднику показывают одну сумму, а остальную часть выдают неофициально. Такая схема позволяет уменьшить налоговую нагрузку работодателя, но создает риски и для компании, и для работника.

При официальной зарплате сотрудник получает:

подтвержденный доход;

пенсионные и социальные отчисления;

более понятную кредитную историю;

защиту при трудовых спорах.

При «серой» части выплат доказать реальный размер дохода бывает значительно сложнее.

Что меняется в работе налоговых органов

Налоговые органы продолжают контролировать правильность расчета налогов и страховых взносов. В 2026 году ФНС также публиковала информацию об изменениях в правилах расчета страховых взносов для отдельных категорий работодателей. Об этом сообщается на официальном сайте ФНС России.

При проверках могут сопоставляться разные показатели:

количество сотрудников;

официальная зарплата;

налоговые платежи;

страховые взносы;

финансовые показатели компании.

Главный риск возникает не из-за самой формы выплаты, а из-за попыток скрыть реальные доходы работников.

Можно ли получать зарплату наличными

Полного запрета на выплату зарплаты наличными нет.

Работодатель может использовать кассовый расчет, если он оформлен в соответствии с законом и все обязательные платежи отражены официально.

При этом на практике большинство компаний выбирают безналичный способ — перечисление на банковский счет. Это удобнее для учета и снижает количество спорных ситуаций.

Важно, чтобы работник получал именно официальную зарплату, независимо от способа передачи денег.

Что делать работникам, если зарплату начали менять

Если работодатель сообщает о новых правилах выплат, сотруднику стоит внимательно проверить документы.

Обратите внимание на:

трудовой договор;

дополнительные соглашения;

расчетные листки;

сумму официального начисления;

сроки выплаты.

Если официальная часть зарплаты неожиданно уменьшается, появляются задержки или работника заставляют соглашаться на невыгодные условия, можно обратиться в трудовую инспекцию или суд.

«Работнику важно сохранять документы: договор, расчетные листки и переписку с работодателем. Это основа защиты при спорных ситуациях», рассказал специалист по трудовым спорам Сергей Лебедев.

Почему работодатели уходят от «зарплат в конверте»

Для бизнеса неофициальные выплаты могут казаться способом снизить расходы, но последствия могут быть серьезными.

Риски для работодателя:

штрафы;

доначисление налогов;

проверки;

споры с сотрудниками.

Для работника последствия тоже неприятны: официально подтвержденный доход оказывается ниже реального, что может повлиять на получение кредита, социальных выплат и будущих пенсионных начислений.

Что проверить каждому сотруднику

Даже если никаких изменений в компании нет, полезно провести небольшую проверку.

Сделайте следующее:

Посмотрите, какая сумма указана в расчетном листке. Проверьте, совпадает ли она с фактическими выплатами. Убедитесь, что трудовой договор содержит актуальные условия. Храните документы о зарплате.

Если часть денег выдается отдельно от официальной выплаты, важно понимать возможные последствия такой схемы.

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