Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Apple тестирует увеличенный дисплей диагональю около 6,96 дюйма для одного из юбилейных iPhone, выход которых ожидается в 2027 году. В случае выхода на рынок компания, вероятно, будет продвигать такую панель как 7-дюймовую. Информацией о прототипе поделился китайский инсайдер Digital Chat Station.

Соотношение сторон тестируемого экрана якобы соответствует нынешнему iPhone 17 Pro Max. При этом пока неизвестно, дойдет ли прототип до серийного производства и будет ли такая панель использоваться именно в модели, которую условно называют iPhone 20 Pro Max. Ранее источники сообщали, что Apple ускорила разработку сразу двух вариантов юбилейного смартфона. Устройствам приписывают почти безрамочный экран, изогнутое по всем сторонам стекло и более цельный корпус без заметных вырезов на передней панели.

Модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, ожидаемые в 2026 году, предположительно сохранят диагонали 6,3 и 6,9 дюйма. Таким образом, возможный 6,96-дюймовый экран юбилейной версии станет небольшим увеличением относительно нынешней старшей модели, а основное визуальное отличие может быть достигнуто благодаря уменьшению рамок.

Apple в последний раз заметно увеличивала экраны флагманских смартфонов в линейке iPhone 16 Pro, представленной в 2024 году. Тогда диагональ младшей модели выросла с 6,1 до 6,3 дюйма, а Pro Max — с 6,7 до 6,9 дюйма. Компания официально не подтверждала характеристики юбилейного iPhone, поэтому размеры и дизайн устройства еще могут измениться.