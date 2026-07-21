Технологии

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Apple тестирует 6,96-дюймовый дисплей для юбиле...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Apple тестирует увеличенный дисплей диагональю около 6,96 дюйма для одного из юбилейных iPhone, выход которых ожидается в 2027 году. В случае выхода на рынок компания, вероятно, будет продвигать такую панель как 7-дюймовую. Информацией о прототипе поделился китайский инсайдер Digital Chat Station.

Соотношение сторон тестируемого экрана якобы соответствует нынешнему iPhone 17 Pro Max. При этом пока неизвестно, дойдет ли прототип до серийного производства и будет ли такая панель использоваться именно в модели, которую условно называют iPhone 20 Pro Max. Ранее источники сообщали, что Apple ускорила разработку сразу двух вариантов юбилейного смартфона. Устройствам приписывают почти безрамочный экран, изогнутое по всем сторонам стекло и более цельный корпус без заметных вырезов на передней панели.

Модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, ожидаемые в 2026 году, предположительно сохранят диагонали 6,3 и 6,9 дюйма. Таким образом, возможный 6,96-дюймовый экран юбилейной версии станет небольшим увеличением относительно нынешней старшей модели, а основное визуальное отличие может быть достигнуто благодаря уменьшению рамок.

Apple в последний раз заметно увеличивала экраны флагманских смартфонов в линейке iPhone 16 Pro, представленной в 2024 году. Тогда диагональ младшей модели выросла с 6,1 до 6,3 дюйма, а Pro Max — с 6,7 до 6,9 дюйма. Компания официально не подтверждала характеристики юбилейного iPhone, поэтому размеры и дизайн устройства еще могут измениться.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

какие бывают тараканы фото

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я устал учить новичков, которые уходят через неделю»: как казанская IT-компания создала AI-платформу для сохранения знаний на производстве

утепление окон пленкой в Санкт-Петербурге

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

20 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

21 час назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами
Криминал
2 минуты назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

37 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Технологии

2 часа назад

Четверть российских компаний боятся сбоев при переходе на отечественное ПО

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

3 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии