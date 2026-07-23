Технологии

Мошенники используют ИИ для подделки голоса и видео в реальном времени

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Злоумышленники начали применять искусственный интеллект для имитации голоса и видео руководителей, коллег или родственников в реальном времени, предупредил основатель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков. Если раньше аферисты отправляли заранее записанные сообщения, то теперь они способны вести диалог, подделывая внешность и голос жертвы.

Нейросети анализируют открытые данные и соцсети, создавая персонализированные сценарии обмана. Поддельные сайты и страницы оплаты появляются в течение нескольких часов после запуска новых сервисов. Кроме того, мошенники строят «фабрики доверия» — цифровые личности с историей публикаций и многомесячной активностью для длительного контакта.

По словам Кокунцыкова, главную опасность теперь представляют не вредоносные программы, а убедительная цифровая имитация человека. Основным средством защиты он назвал привычку перепроверять любую необычную просьбу по независимому каналу связи. Информация опубликована порталом РИАМО.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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