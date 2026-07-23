Мошенники используют ИИ для подделки голоса и видео в реальном времени
Злоумышленники начали применять искусственный интеллект для имитации голоса и видео руководителей, коллег или родственников в реальном времени, предупредил основатель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков. Если раньше аферисты отправляли заранее записанные сообщения, то теперь они способны вести диалог, подделывая внешность и голос жертвы.
Нейросети анализируют открытые данные и соцсети, создавая персонализированные сценарии обмана. Поддельные сайты и страницы оплаты появляются в течение нескольких часов после запуска новых сервисов. Кроме того, мошенники строят «фабрики доверия» — цифровые личности с историей публикаций и многомесячной активностью для длительного контакта.
По словам Кокунцыкова, главную опасность теперь представляют не вредоносные программы, а убедительная цифровая имитация человека. Основным средством защиты он назвал привычку перепроверять любую необычную просьбу по независимому каналу связи. Информация опубликована порталом РИАМО.
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