Мошенники используют ИИ для подделки голоса и видео в реальном времени

Злоумышленники начали применять искусственный интеллект для имитации голоса и видео руководителей, коллег или родственников в реальном времени, предупредил основатель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков. Если раньше аферисты отправляли заранее записанные сообщения, то теперь они способны вести диалог, подделывая внешность и голос жертвы.

Нейросети анализируют открытые данные и соцсети, создавая персонализированные сценарии обмана. Поддельные сайты и страницы оплаты появляются в течение нескольких часов после запуска новых сервисов. Кроме того, мошенники строят «фабрики доверия» — цифровые личности с историей публикаций и многомесячной активностью для длительного контакта.

По словам Кокунцыкова, главную опасность теперь представляют не вредоносные программы, а убедительная цифровая имитация человека. Основным средством защиты он назвал привычку перепроверять любую необычную просьбу по независимому каналу связи. Информация опубликована порталом РИАМО.