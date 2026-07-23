Суд обязал выделить землю многодетной семье из Казани после 8 лет ожидания
Многодетная семья из Казани получила право на земельный участок через суд спустя почти восемь лет после постановки в очередь. Прокуратура Приволжского района установила, что с 2017 года участок так и не был предоставлен, несмотря на законные основания.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском в интересах семьи, и суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь решение должно быть исполнено.
Прокуратура Татарстана заявила, что проконтролирует реальное исполнение судебного акта, чтобы он не остался лишь на бумаге.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец