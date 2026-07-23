Суд обязал выделить землю многодетной семье из Казани после 8 лет ожидания

Многодетная семья из Казани получила право на земельный участок через суд спустя почти восемь лет после постановки в очередь. Прокуратура Приволжского района установила, что с 2017 года участок так и не был предоставлен, несмотря на законные основания.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском в интересах семьи, и суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь решение должно быть исполнено.

Прокуратура Татарстана заявила, что проконтролирует реальное исполнение судебного акта, чтобы он не остался лишь на бумаге.