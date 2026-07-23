Samsung Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8 первыми получили ИИ Gemini Nano 4

Google представила новую версию своего компактного искусственного интеллекта Gemini Nano 4. Первыми устройствами, на которых она появилась, стали только что анонсированные складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 и Z Flip 8.

Gemini Nano 4 работает непосредственно на самом телефоне, без подключения к интернету. Новая версия поддерживает более 140 языков и лучше понимает не только текст, но и изображения.

На базе Nano 4 работает Gemini Intelligence, с помощью которого можно заказать еду или купить билеты, достаточно сделать запрос. Также доступна Gemini Notebook (ранее называлась NotebookLM), которая превращает фотографии, заметки и PDF-файлы, например, в презентации.

Предзаказы на смартфоны уже открыты.