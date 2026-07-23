Технологии

На «Казаньоргсинтезе» запустили первые российские закалочно-испарительные аппараты

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На предприятии «Казаньоргсинтез» ввели в эксплуатацию закалочно-испарительные аппараты (ЗИА) отечественного производства. Ранее такое оборудование поставлялось из-за рубежа и в России не выпускалось, сообщает Татар-информ.

ЗИА — это теплообменное устройство на печи пиролиза, которое быстро снижает температуру пирогаза с 800–840 °C до 350–450 °C, предотвращая образование побочных продуктов. Внедрение аппаратов курировали специалисты компании, контролировавшие все этапы — от разработки до промышленного пуска. Инженеры выезжали на площадку производителя «Флагком» из Туймазов (Башкортостан) для приемки качества сборки.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин назвал запуск первого отечественного ЗИА итогом совместной работы инженеров и производителей, шагом к снижению зависимости от импорта критически важного оборудования. Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Дмитрий Гуськов отметил, что ввод первых отечественных ЗИА — знаковое событие для республики и всей российской нефтехимии, укрепляющее технологический суверенитет.

Генеральный директор компании «Сайнтифик» Александр Овсянников подчеркнул, что производство такого сложного аппарата в России и подтверждение его характеристик на площадке «Казаньоргсинтеза» говорит о зрелости инженерных компетенций. Аппарат стабильно выдерживает заданные температурные режимы и давление, обратная связь с разработчиками продолжается.

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