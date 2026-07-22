Технологии

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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За прошлый год в App Store появилось около 600 тысяч новых приложений — на 30% больше, чем годом ранее. А в первой половине этого года их вышло уже 560 тысяч, что вдвое больше, чем за тот же период в 2025-м. Причина проста: благодаря современным ИИ-инструментам любой может описать свою идею текстом, и нейросеть сама напишет код. Результат не заставил себя ждать.

Однако пользователи не спешат скачивать такие новинки. В прошлом году количество загрузок выросло всего на 3%, а в этом — только на 2%. Люди явно не в восторге от обилия однотипных программ, созданных без участия человека.

Apple, конечно, выгоден такой поток приложений — компания получает комиссию с продаж и покупок внутри них. Но разработчики жалуются, что каждое новое приложение требует проверки со стороны Apple, и ждать одобрения приходится дольше, иногда до месяца.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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