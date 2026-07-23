Новости Казани

Эксперт усомнилась в законности воссоздания Мергасовского дома в Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Социолог и градозащитница Марья Леонтьева заявила, что снос объекта культурного наследия с последующим воссозданием не предусмотрен законодательством. По её словам, такая процедура ведёт к полной утрате памятника. Леонтьева сослалась на федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия». Вопрос о судьбе Мергасовского дома остаётся открытым.

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