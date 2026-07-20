«Он говорит, что может бросить сам»: психиатр-нарколог из Казани объяснил, когда обещания становятся частью зависимости
Когда близкий человек снова обещает, что больше не будет пить или употреблять, родственникам, конечно, хочется поверить. Несколько спокойных дней кажутся началом новой жизни. Семья выдыхает и решает, что на этот раз зависимый действительно всё понял.
Но вскоре привычный сценарий повторяется… Близкие прячут деньги, проверяют телефон, выливают алкоголь, закрывают долги, оправдывают прогулы и скрывают проблему от окружающих. После очередного срыва уговаривают, стыдят, напоминают о детях и надеются найти слова, которые наконец подействуют.
Так проходят месяцы, а иногда годы. Обещаний становится больше, доверия меньше, последствия серьёзнее. При этом человек продолжает говорить: «Я могу бросить сам!».
Где проходит граница между временным срывом и зависимостью? Почему несколько недель трезвости ещё не означают выздоровление и какие ошибки родственников только помогают болезни развиваться дальше?
Об этом редакция ProKazan поговорила с Мингазовым Аделем Эдуардовичем, главным врачом клиники «Альтернатива». Он рассказал, на какие признаки стоит смотреть в первую очередь и что делать семье, если разговоры, запреты и попытки спасти близкого больше не работают.
Когда слова расходятся с поступками
— Зависимость редко начинается конкретно с громкой катастрофы. Обычно всё выглядит гораздо спокойнее: человек обещает остановиться, несколько дней держится, а потом снова возвращается к употреблению. Каждый раз находится понятное объяснение. Был стресс, устал, встретился с друзьями, не рассчитал количество.
В клинике «Альтернатива» мы часто видим семьи, которые месяцами живут между такими обещаниями и новыми срывами. Родственники слышат: «Я всё контролирую», «Захочу и брошу», «В этот раз точно справлюсь». При этом запои становятся продолжительнее, долги растут, дома всё чаще происходят конфликты, начинаются проблемы на работе и со здоровьем.
Особенно тревожный признак появляется тогда, когда человек уже много раз пытался остановиться, но не смог. В момент обещания он может быть совершенно искренним. Он действительно хочет прекратить употребление, однако сформировавшееся влечение оказывается сильнее принятого решения.
Постепенно меняется и поведение. Человек начинает скрывать правду, прятать алкоголь, раздражаться при разговорах о лечении. Иногда он признаёт, что ситуация зашла далеко, но сразу предлагает компромисс: будет пить только по выходным, сменит компанию или попробует ещё раз справиться самостоятельно.
Поэтому я советую близким вспомнить всю последовательность событий. Сколько раз уже звучали такие обещания? Чем заканчивались периоды трезвости? Какие последствия появились за это время? Когда один и тот же сценарий повторяется, а жизнь человека постепенно разрушается, верить нужно фактам.
Почему зависимый сам не видит очевидного
— Родственники часто уверены, что человек всё понимает и сознательно обманывает семью. На практике его представление о происходящем может быть сильно искажено.
Он замечает отдельные эпизоды, но каждый из них получает удобное объяснение. Выпил после тяжёлого дня, сорвался из-за семейного конфликта или оказался в плохой компании. В его восприятии это несколько неудачных ситуаций, которые никак не складываются в одну общую картину.
Признать зависимость человеку тяжело. Вместе с этим признанием приходят стыд, страх осуждения и понимание, что привычную жизнь придётся менять. Нужно обращаться за помощью, пересматривать окружение, отношения с близкими и собственные способы справляться с напряжением. Психика старается отодвинуть эту неприятную правду как можно дальше.
Поэтому зависимый человек сначала убеждает самого себя. Он находит логичные объяснения, сравнивает себя с теми, кто находится в более тяжёлом состоянии, вспоминает периоды, когда ходил на работу и выполнял обычные обязанности. Так сохраняется ощущение, что ничего критического пока не происходит.
В клинике «Альтернатива» мы объясняем родственникам, что убедительность человека ещё не означает осознанный обман. За обещаниями, обвинениями, жалостью и попытками торговаться часто стоит страх признать, что прежние способы жить и справляться с трудностями больше не работают. Пока человек верит собственной версии происходящего, доводы семьи до него почти не доходят.
Какие ошибки близких поддерживают зависимость
— Когда семья понимает, что обычные разговоры больше не действуют, она часто усиливает давление. Родственники начинают следить за каждым шагом, проверять телефон, контролировать деньги, стыдить и напоминать обо всём, что человек уже разрушил. Кажется, что достаточно заставить его увидеть последствия, и он наконец остановится.
На практике постоянные скандалы только увеличивают дистанцию. Человек закрывается, начинает ещё больше скрывать и воспринимает семью как противника. В такой обстановке разговор о помощи быстро превращается в спор, где каждый пытается доказать свою правоту.
Есть и другая крайность. Близкие закрывают долги, оправдывают прогулы, возвращают человека домой после очередного исчезновения и решают за него проблемы. Обычно это делается из страха. Родственникам кажется, что без их вмешательства всё станет ещё хуже. Но человек снова избегает последствий собственных поступков и получает возможность продолжать прежнюю жизнь.
В клинике «Альтернатива» мы часто объясняем родственникам, что такая пауза ещё не говорит о выздоровлении. Если человек не проходит лечение, не меняет окружение и привычный образ жизни, внешнее улучшение может оказаться коротким затишьем.
Близким важно выйти из привычного круга, где давление сменяется спасательством, а затем новой надеждой. Семье нужен понятный план действий, который поможет сохранить контакт с человеком и перестать своими решениями поддерживать болезнь.
Почему лечение не заканчивается после выписки
Устойчивая ремиссия зависит от многих факторов. Имеют значение глубина зависимости, мотивация человека, его психическое состояние, окружение, отношения в семье и готовность менять привычный образ жизни.
Отдельного внимания требуют сопутствующие состояния. Депрессия, тревожные расстройства, биполярное аффективное расстройство, СДВГ, травматический опыт и расстройства личности могут повышать риск возвращения к употреблению. Если их не учитывать, человеку бывает сложно выдерживать напряжение даже при искреннем желании жить трезво.
Поэтому лечение не должно заканчиваться выходом из стационара. После него важны работа с психологом, группы поддержки, режим дня, трезвое окружение, помощь семье и профилактика срывов. В клинике «Альтернатива» мы рассматриваем ремиссию как новую систему жизни, которую нужно постепенно выстраивать вместе с пациентом и его близкими.
Срыв обычно начинается раньше самого употребления. Родственникам стоит насторожиться, если человек:
1. Становится раздражительным, замкнутым или обидчивым;
2. Перестаёт ходить на терапию и избегает специалистов;
3. Нарушает режим сна;
4. Возвращается к прежнему окружению;
5. Говорит, что уже вылечился и помощь ему больше не нужна;
6. Начинает лгать по мелочам;
7. Жалуется на тревогу, скуку, апатию или бессонницу;
8. Всё чаще уходит от разговоров и возвращается к старым привычкам.
В этот момент не стоит ждать, пока человек сам признает опасность. Семье лучше обратиться к специалисту и получить конкретный план действий. При тяжёлой интоксикации, психозе, агрессии, суицидальных высказываниях или алкогольном делирии нужна срочная медицинская помощь.
Зависимость редко исчезает после очередного обещания остановиться. Пока семья ждёт, спорит, контролирует и закрывает последствия, болезнь продолжает занимать всё больше места в жизни человека и его близких.
Обращение за помощью не требует ждать нового запоя, увольнения или полного разрушения отношений. Начать можно с консультации, на которой специалисты оценят ситуацию и помогут семье составить понятный план дальнейших действий.
Клиника «Альтернатива» принимает пациентов круглосуточно и анонимно. Обратиться за помощью можно в любое время по телефону
8 (843) 206-03-83.
Адрес клиники: Казань, Ново Савиновский район, улица Октябрьская, 13, рядом со станцией метро «Северный вокзал». Клиника работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
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