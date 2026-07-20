Когда близкий человек снова обещает, что больше не будет пить или употреблять, родственникам, конечно, хочется поверить. Несколько спокойных дней кажутся началом новой жизни. Семья выдыхает и решает, что на этот раз зависимый действительно всё понял.

Но вскоре привычный сценарий повторяется… Близкие прячут деньги, проверяют телефон, выливают алкоголь, закрывают долги, оправдывают прогулы и скрывают проблему от окружающих. После очередного срыва уговаривают, стыдят, напоминают о детях и надеются найти слова, которые наконец подействуют.

Так проходят месяцы, а иногда годы. Обещаний становится больше, доверия меньше, последствия серьёзнее. При этом человек продолжает говорить: «Я могу бросить сам!».

Где проходит граница между временным срывом и зависимостью? Почему несколько недель трезвости ещё не означают выздоровление и какие ошибки родственников только помогают болезни развиваться дальше?

Об этом редакция ProKazan поговорила с Мингазовым Аделем Эдуардовичем, главным врачом клиники «Альтернатива». Он рассказал, на какие признаки стоит смотреть в первую очередь и что делать семье, если разговоры, запреты и попытки спасти близкого больше не работают.

Когда слова расходятся с поступками

— Зависимость редко начинается конкретно с громкой катастрофы. Обычно всё выглядит гораздо спокойнее: человек обещает остановиться, несколько дней держится, а потом снова возвращается к употреблению. Каждый раз находится понятное объяснение. Был стресс, устал, встретился с друзьями, не рассчитал количество.

В клинике «Альтернатива» мы часто видим семьи, которые месяцами живут между такими обещаниями и новыми срывами. Родственники слышат: «Я всё контролирую», «Захочу и брошу», «В этот раз точно справлюсь». При этом запои становятся продолжительнее, долги растут, дома всё чаще происходят конфликты, начинаются проблемы на работе и со здоровьем.

Особенно тревожный признак появляется тогда, когда человек уже много раз пытался остановиться, но не смог. В момент обещания он может быть совершенно искренним. Он действительно хочет прекратить употребление, однако сформировавшееся влечение оказывается сильнее принятого решения.

Постепенно меняется и поведение. Человек начинает скрывать правду, прятать алкоголь, раздражаться при разговорах о лечении. Иногда он признаёт, что ситуация зашла далеко, но сразу предлагает компромисс: будет пить только по выходным, сменит компанию или попробует ещё раз справиться самостоятельно.

Поэтому я советую близким вспомнить всю последовательность событий. Сколько раз уже звучали такие обещания? Чем заканчивались периоды трезвости? Какие последствия появились за это время? Когда один и тот же сценарий повторяется, а жизнь человека постепенно разрушается, верить нужно фактам.

Почему зависимый сам не видит очевидного

— Родственники часто уверены, что человек всё понимает и сознательно обманывает семью. На практике его представление о происходящем может быть сильно искажено.

Он замечает отдельные эпизоды, но каждый из них получает удобное объяснение. Выпил после тяжёлого дня, сорвался из-за семейного конфликта или оказался в плохой компании. В его восприятии это несколько неудачных ситуаций, которые никак не складываются в одну общую картину.

Признать зависимость человеку тяжело. Вместе с этим признанием приходят стыд, страх осуждения и понимание, что привычную жизнь придётся менять. Нужно обращаться за помощью, пересматривать окружение, отношения с близкими и собственные способы справляться с напряжением. Психика старается отодвинуть эту неприятную правду как можно дальше.

Поэтому зависимый человек сначала убеждает самого себя. Он находит логичные объяснения, сравнивает себя с теми, кто находится в более тяжёлом состоянии, вспоминает периоды, когда ходил на работу и выполнял обычные обязанности. Так сохраняется ощущение, что ничего критического пока не происходит.

В клинике «Альтернатива» мы объясняем родственникам, что убедительность человека ещё не означает осознанный обман. За обещаниями, обвинениями, жалостью и попытками торговаться часто стоит страх признать, что прежние способы жить и справляться с трудностями больше не работают. Пока человек верит собственной версии происходящего, доводы семьи до него почти не доходят.

Какие ошибки близких поддерживают зависимость

— Когда семья понимает, что обычные разговоры больше не действуют, она часто усиливает давление. Родственники начинают следить за каждым шагом, проверять телефон, контролировать деньги, стыдить и напоминать обо всём, что человек уже разрушил. Кажется, что достаточно заставить его увидеть последствия, и он наконец остановится.

На практике постоянные скандалы только увеличивают дистанцию. Человек закрывается, начинает ещё больше скрывать и воспринимает семью как противника. В такой обстановке разговор о помощи быстро превращается в спор, где каждый пытается доказать свою правоту.

Есть и другая крайность. Близкие закрывают долги, оправдывают прогулы, возвращают человека домой после очередного исчезновения и решают за него проблемы. Обычно это делается из страха. Родственникам кажется, что без их вмешательства всё станет ещё хуже. Но человек снова избегает последствий собственных поступков и получает возможность продолжать прежнюю жизнь.

В клинике «Альтернатива» мы часто объясняем родственникам, что такая пауза ещё не говорит о выздоровлении. Если человек не проходит лечение, не меняет окружение и привычный образ жизни, внешнее улучшение может оказаться коротким затишьем.

Близким важно выйти из привычного круга, где давление сменяется спасательством, а затем новой надеждой. Семье нужен понятный план действий, который поможет сохранить контакт с человеком и перестать своими решениями поддерживать болезнь.

Почему лечение не заканчивается после выписки

Устойчивая ремиссия зависит от многих факторов. Имеют значение глубина зависимости, мотивация человека, его психическое состояние, окружение, отношения в семье и готовность менять привычный образ жизни.

Отдельного внимания требуют сопутствующие состояния. Депрессия, тревожные расстройства, биполярное аффективное расстройство, СДВГ, травматический опыт и расстройства личности могут повышать риск возвращения к употреблению. Если их не учитывать, человеку бывает сложно выдерживать напряжение даже при искреннем желании жить трезво.

Поэтому лечение не должно заканчиваться выходом из стационара. После него важны работа с психологом, группы поддержки, режим дня, трезвое окружение, помощь семье и профилактика срывов. В клинике «Альтернатива» мы рассматриваем ремиссию как новую систему жизни, которую нужно постепенно выстраивать вместе с пациентом и его близкими.

Срыв обычно начинается раньше самого употребления. Родственникам стоит насторожиться, если человек:

1. Становится раздражительным, замкнутым или обидчивым;

2. Перестаёт ходить на терапию и избегает специалистов;

3. Нарушает режим сна;

4. Возвращается к прежнему окружению;

5. Говорит, что уже вылечился и помощь ему больше не нужна;

6. Начинает лгать по мелочам;

7. Жалуется на тревогу, скуку, апатию или бессонницу;

8. Всё чаще уходит от разговоров и возвращается к старым привычкам.

В этот момент не стоит ждать, пока человек сам признает опасность. Семье лучше обратиться к специалисту и получить конкретный план действий. При тяжёлой интоксикации, психозе, агрессии, суицидальных высказываниях или алкогольном делирии нужна срочная медицинская помощь.

Зависимость редко исчезает после очередного обещания остановиться. Пока семья ждёт, спорит, контролирует и закрывает последствия, болезнь продолжает занимать всё больше места в жизни человека и его близких.

Обращение за помощью не требует ждать нового запоя, увольнения или полного разрушения отношений. Начать можно с консультации, на которой специалисты оценят ситуацию и помогут семье составить понятный план дальнейших действий.

Клиника «Альтернатива» принимает пациентов круглосуточно и анонимно. Обратиться за помощью можно в любое время по телефону

8 (843) 206-03-83. Адрес клиники: Казань, Ново Савиновский район, улица Октябрьская, 13, рядом со станцией метро «Северный вокзал». Клиника работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

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