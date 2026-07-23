Врач развеяла миф о чистке сосудов свеклой

Популярное в народе средство для «чистки сосудов» — свекла — на самом деле не оказывает заявленного эффекта. Об этом в интервью порталу Sapo рассказала диетолог Ана Маргарида Пинто. По словам специалиста, свекла и другие продукты, которым приписывают способность очищать артерии, не улучшают их состояние. Врач отметила, что подобные заблуждения широко распространены, но не имеют научного обоснования. Диетолог подчеркнула, что для поддержания здоровья сосудов необходимо придерживаться сбалансированного питания и образа жизни, а не полагаться на отдельные продукты.